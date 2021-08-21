«وزاره التموين» تكشف حقيقة مد مهلة تسجيل أرقام الموبايل

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أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، والتحول الرقمي، انه من المتوقع مد مهلة تسجيل أرقام الموبايل الخاصة بأصحاب البطاقات التموينية عقب انتهاء المدة المحددة في 30 أغسطس الجاري.



وأوضح مستشار وزير التموين خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه حتى الآن لم يتم وضع أي إجراء لاتخاذه ضداصحاب البطاقات التموينية الذين لم يسجلوا أرقام هواتفهم حتى الأن أو بعد انتهاء المدة المحددة.



لاقتا إلى أن كل من لم يسجل رقم المحمول الخاص به الآن سيأتي فيما بعد ليسجل رقم هاتفه وهو مضطر لذلك فإذا،ىحيث أنه في حالة تلف أو فقدان البطاقة التموينية سيحتاج لرقم الهاتف عند استخراج بديل وبالتالي قد يجد نفسه بدون بطاقة لمدة شهر أو شهرين بسبب عدم وجود رقم تليفون مسجل.

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وطالب مدكور أصحاب البطاقات التموينية الذين جايتهم رساله تحذيرية عبر بون بون صرف الخبز المدعم، بسرعة التسجل.