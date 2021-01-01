يغزو النمل قرى هندية ويُحدِث كوارث فيها



النمل النمل

يقول المئات من سكان سبع قرى في ولاية تاميل نادو، جنوبي الهند، إنهم يعانون من غزو النمل والذي يسمى علميا بأسم «أنوبلوليبيس جراسيليبيس».

وقال السكان إن هذه الحشرات تهاجم ماشيتهم وتؤثر على المحاصيل الزراعية، ما يعرض مصدر رزقهم في خطر، وبحسب الاتحاد الدولي للطبيعة فإن النمل المجنون يصنف ضمن أخطر أنواع المخلوقات الغازية.

وهذا النمل لا يعض أو يلدغ بل يرش حمض الفورميك، والذي يمكن يسبب تفاعلات، ويتحرك هذا النمل بصورة عشوائية غير منسقة، وتتحول حركته إلى شكل متوتر حين يتم ازعاجه.

ويقول الخبراء إن هذا النمل يتكاثر بسرعة ويستطيع أن «يسبب ضررا كبيرا للحياة البرية».

وقد أوردت مناطق عديدة في أستراليا غزو هذا النوع من النمل لها.

يقول دكتور برونوي بايديا، المتخصص في علم الحشرات والذي أجرى أبحاثا حول النمل المجنون، إن هذه المخلوقات "انتهازية".

وأضاف: "ليس لديها أي أغذية مفضلة. إنها تأكل أي شيء وكل شيء".

كما قال إنها تتغذى على أنواع أخرى من النمل وعلى النحل والدبابير.

وتقع القرى المتضررة في تاميل نادو في منطقة جبلية حول غابة كارانثامالاي في منطقة دينديغول، ومعظم الناس هنا هم من المزارعين أو أصحاب الماشية.

يقول سلفام، المزارع ذو الـ55 عاما: "بمجرد أن نقترب من الغابة، يتسلق النمل علينا، مما يتسبب في تهيج جلدي وبثور. لا يمكننا حتى حمل الماء للشرب لأنه يحتشد هناك أيضا. لا نعرف ماذا نفعل".