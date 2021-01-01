تعرف على أطعمة تساعدك في علاج تساقط الشعر



تساقط الشعر تساقط الشعر

أتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد بشكل كبير في علاج مشاكل تساقط الشعر، وهناك بعض الأطعمة التي تساعد في علاج مشكلة تساقط وفي هذا الصدد نقدم لك أبرز هذه الأطعمة، بحسب موقع ndtv.



الخضروات الورقية:

الخضروات الورقية هي مخزن للتغذية، فهي مصدر غني بالحديد والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك والكالسيوم .

ويعتبر الحديد من المغذيات الدقيقة الهامة لكي تظل خلايا شعرك نشطة وتعمل بشكل صحيح، وعادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بنقص الحديد من تساقط الشعر، وحاول أن تأكد من تناول كمية كافية من السبانخ واللفت والخس والبروكلي والكرنب واللفت لمنع تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر، ويمكنك إضافتها إلى السلطة أو العدس أو حتى عصيرها.



البطاطا

البطاطا مصدر غني أو الحديد والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم وبيتا كاروتين، ويساعد بيتا كاروتين على نمو الخلايا ويمنع ترقق الشعر ويمكن أن يقلل من بهتان الشعر. محتوى البوتاسيوم والمغنيسيوم في البطاطا يجعلها رائعة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

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الجزريمكن أن يساعد الجزر الغني بالبيتا كاروتين في منع تساقط الشعر، فهي غنية بفيتامين أ، والذي يمكن أن يساعد في تحسين صحة فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر، والجزر غني أيضًا بالألياف والفيتامينات C و K و B والفوسفور والبوتاسيوم، كل هذه العناصر الغذائية يمكن أن تساعدك على الحصول على شعر قوي وصحي.