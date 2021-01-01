تعرف على السعرات الحرارية في الفستق



الفستق الفستق

يعد الفستق من المكسرات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يمكن الاستمتاع بها في وجبة واحدة صحية ومغذية للجسم، ولكن إذا كنت تتساءل عن تلك القيم الغذائية التي يحتوي عليها أو عدد السعرات الحرارية في الفستق بالتفصيل، فتابع معنا الأسطر التالية من هذا المقال لتتعرف على كل هذا وأكثر.



أهم الحقائق الغذائية والسعرات الحرارية في الفستق



يعد الفستق من المكسرات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي لا تصدق، وقد قامت وزارة الزراعة الأمريكية بتحديد المعلومات الغذائية إلى جانب توضيح عدد السعرات الحرارية في الفستق، وذلك لكل ربع كوب من الفستق بما يعادل 28 جرام، فيما يلي:

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السعرات الحرارية في الفستق: 165 سعرًا حراريًاالدهون : 13.4 جرامالصوديوم : 2 مليجرامكربوهيدرات : 7.8 جرامالألياف : 2.8 جرامالسكريات : 2.1 جرامالبروتين : 5.8 جرامالبوتاسيوم : 277 مليجرامأولًا: الكربوهيدراتيحتوي نصف كوب من الفستق على حوالى 18 جرام من الكربوهيدرات هذا بالإضافة إلى 6 جرامات من الألياف مثله مثل معظم المكسرات الأخرى، كما يحتوي كذلك على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الدهون والألياف الصحية الموجودة به تساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم وذلك بعد تناول الأطعمة الأخرى عالية الكربوهيدرات مثل الأرز الأبيض والخبز والبطاطس.ثانيًا: الدهونحصل الفستق حتى وقت قريب سمعة سيئة بين أنواع المكسرات الأخرى وذلك بسبب ما يحتوي عليه من دهون، ولكن مع التقدم العلمي في علم التغذية خاصة تعلمنا أمر مهم وهو أن نوع الدهون أهم كثيرًا من كميتها، والفستق يحتوي النصف كوب منه على 30 جرام من الدهون، التي تنقسم بدورها إلى 4 جرام دهون مشبعة و 9 جرام دهون متعددة غير مشبعة و 16 جرام دهون أحادية غير مشبعة، بناءً عليه يمكن القول بأن الفستق من أقل أنواع الدهون مقارنة بأنواع المكسرات الأخرى.ثالثًا: البروتينيحتوي الفستق كذلك على 13 جرام من البروتين لكل نصف كوب منه، الأمر الذي يجعله خيار مثالي لكل من يرغب في الحصول على خيار بروتيني نباتي رائع، وخاصة متبعي نظام الحميات الغذائية النباتية.رابعًا: الفيتامينات و المعادنالفستق الأخضر من المكسرات المليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية الأخرى، وتختلف تلك العناصر الغذائية وتتفاوت تبعًا لألوان الفستق، حيث يأتي اللون الأخضر والأصفر من نوعين من الكاروتينات: لوتين وزياكسانثين، والجلد الأرجواني الرقيق المحيط بالجوز مليء بالأنثوسيانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة الذي يحتوي عليه كلا من التوت البري والعنب كذلك.كما يعد الفستق كذلك مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 6 والفوسفور والثيامين هذا بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الحديد، ولا ننسى أيضًا أنه يحتوي على أعلى محتوى من فيتوستيرول بين المكسرات الأخرى.أهم الفوائد الصحية للفستقتعد المكسرات من المكونات الأساسية التي يجب أن يحتوي عليها كل نظام غذائي للفرد، ليس فقط لكونه عني بالعديد من المغذيات للجسم بل لما يتمتع به من مذاق لذيذ كذلك.يدعم صحة القلبأثبتت العديد من الدراسات مدى ارتباط استهلاك الفستق بالتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أظهرت دراسة صغيرة بتمويل من American Pistachio Growers أن اتباع نظام غذائي متوسط الدهون كما في الفستق يساعد على التقليل من ضغط الدم ومقاومة الأوعية الدموية أثناء الإجهاد الحاد مقارنة بالنظام الغذائي الغربي النموذجي.هذا بالإضافة إلى أن المحتوى العالي من فيتوستيرول الموجود به يجعله وجبة خفيفة وصحية على القلب.يحافظ على وزن صحي للجسمتتميز المكسرات باحتوائها على نسبة عالية من البوليفينول الذي يساعد في القضاء على السمنة، هذا بالإضافة إلى إن تناول وجبة خفيفة من الفستق يستغرق وقتًا أطول من الأطعمة الجاهزة للأكل مثل رقائق البطاطس أو غيرها من الوجبات الخفيفة الأخرى.يساعد في إدارة سكري الحملقامت أحدى الدراسات بعمل دراسة على 30 سيدة مصابة بسكري الحمل، تناولت النساء في هذه الدراسة حصة من الفستق بعد صيام ليلة كاملة، ومن خلال نتائج هذه الدراسة وجد أن النساء اللاتي تناولن الفستق كان لديهن ارتفاع أقل بكثير في نسبة السكر في الدم مقارنة بالمجموعة الأخرى التي تناولت خبز القمح الكامل.كما أشارت الدراسة كذلك إلى أن الفستق قد يكون بديلاً فعالاً للأطعمة قليلة الدسم وعالية الكربوهيدرات للنساء المصابات بسكري الحمل أو ضعف تحمل الجلوكوز أثناء الحمل، وذلك لأن التأثير على نسبة السكر في الدم ليس مفاجئًا وأنه يحتوي على كربوهيدرات أقل بكثير من خبز القمح الكامل.يحمي من الإصابة بالسرطانأثبتت الدراسات العديدة التي تمت على الفستق الفوائد المذهلة له في الوقاية من سرطان القولون، حيث تمت دراسة على 800 شخص من مرضى سرطان القولون استمرت لمدة عدة سنوات، تبين من خلالها أن اتباع الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من المكسرات يرتبط بتخفيف حدة هذا المرض.يزيد من قدرة العضلات على التعافييتميز الفستق دون غيره من المكسرات الأخرى باحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الأساسية وخاصة الأحماض الأمينية المتفرعة من السلسلة (BCAAs)، والتي تزيد من تعافي العضلات بعد التمارين.وبهذا تكونوا قد تعرفتم على أهم القيم الغذائية والسعرات الحرارية في الفستق بالتفصيل، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من موضوع اليوم ولا تفوتوا فرصة تناول الفستق والاستمتاع بمذاقه المميز وفوائده الصحية العديدة للجسم، وإلى اللقاء في المزيد من الموضوعات الشيقة في مقالاتنا القادمة.