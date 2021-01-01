تعرف على السعرات الحرارية في المشمش



المشمش المشمش

يعد المشمش من الفواكه الصيفية المفضلة لدى الكثيرين، سواء كان طازجًا أو مجففًا حيث يعد وجبة خفيفة لذيذة وممتعة وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي توفر فوائد صحية عديدة للجسم، لكن إذا كنتم تتساءلون عما إذا كان محتوى السكر فيه مرتفعًا أم لا أو عن عدد السعرات الحرارية في المشمش، فتابعوا معنا السطور التالية من هذا المقال لنجيب عن تساؤلاتكم هذه.



أهم الحقائق الغذائية والسعرات الحرارية في المشمش



تحتوي ثمرة المشمش الواحدة التي تزن 35 جرام العديد من العناصر الغذائية من بروتين وكربوهيدرات ودهون، بالإضافة إلى العديد من المعادن والفيتامينات مثل البوتاسيوم وفيتامين أ والفوسفور وغيرها من العناصر الأخرى بالإضافة، التي يتمثل أهمها فيما يلي:

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السعرات الحرارية في المشمش: 17 سعرًا حراريًادهون: 0.1 جرامالصوديوم: 0.4 مليجرامالكربوهيدرات: 3.9 جرامالألياف: 0.7 جرامالسكريات: 3.2 جرامالبروتين : 0.5 جرامالبوتاسيوم : 90.6 ملجمفيتامين أ : 33.6 ميكروجرامالفوسفور : 8.1 مليجرامأولًا: الكربوهيدراتيحتوي المشمش الطازج على ما يعادل 4 جرامات من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى جرام واحد من الألياف و3 جرام من السكر الطبيعي، أما المشمش المجفف فيوفر المزيد من السكر الطبيعي لنفس المقدار منه، وقد يحتوي كذلك على سكر مضاف أثناء المعالجة، لذلك مراجعة المكونات قبل الشراء.ثانيًا: الدهونيتميز المشمش باحتوائه على نسبة قليلة من الدهون تصل ل 0.1 جرام فقط لكل ثمرة، الأمر الذي يجعله مناسب للعديد من الأنظمة الغذائية المختلفة.ثالثًا: البروتينيوفر المشمش جزءًا صغيرًا فقط من البروتين الذي تحتاجه يوميًا، في الوقت الذي تحتوي فيه النواة على 20? إلى 30? من البروتين ولكنها لسوء الحظ غير قابلة للأكل.ولكن رغم ذلك لازال العلماء يبحثون عن طرق يمكن من خلالها استخراج البروتين من النواة واستخدامه، وبناءً عليه وجدت إحدى الدراسات أن الدقيق المصنوع من منتجات نواة المشمش، من الممكن أن يزيد من الجودة الغذائية للأطعمة من حيث تحسين ملمسها ومذاقها.رابعًا: الفيتامينات والمعادنالمشمش من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والفوسفور وبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ، هذا بالإضافة إلى احتوائه على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم وفيتامين ج وحمض الفوليك.صحيح أن الفواكه المجففة من المصادر الغنية والمركزة للسعرات الحرارية والسكر، إلا أنها تميل أيضًا إلى أن تكون أعلى في الفيتامينات والمعادن، وبناءً عليه يحتوي المشمش المجفف على كميات أعلى من تلك العناصر الغذائية تفوق ما يحتوي عليه المشمش الطازج.خامسًا: السعرات الحرارية في المشمشيعد المشمش من الفواكه المنخفضة في السعرات الحرارية، حيث تحتوي الحبة منه على 17 سعرة حرارية، وبهذا يمكن القول أنه يمكنك أن تأكل 6 حبات من المشمش لتحصل على نفس العدد من السعرات الحرارية الموجودة في 8 تفاحة واحدة (140 سعرًا حراريًا).أهم الفوائد الصحية للمشمشيحتوي المشمش على العديد من العناصر المغذية للجسم، توفر تلك العناصر العديد من الفوائد للجسم يتمثل أشهرها فيما يلي:يدعم صحة القلبيحتوي المشمش سواء كان طازجًا أو مجفف على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان في الماء، وهي نوع من الألياف قادر على تسحب الماء إلى البراز لمساعدته على التحرك عبر الجهاز الهضمي، كما يساعد تناول حوالي 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا على خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL في الجسم.كما يساعد البوتاسيوم في المشمش كذلك على خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.يسيطر على نسبة السكر في الدمغالبًا ما يتم استهلاك المشمش المجفف جنبًا إلى جنب مع المكسرات، حيث تعمل تلك المكسرات مع المشمش على إبطاء معدل إفراغ المعدة وإطلاق الجلوكوز في مجرى الدم بسبب محتواها الطبيعي من الدهون.كما إن الجمع بين المكسرات والفواكه المجففة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض إلى المتوسط مثل المشمش، يحافظ على نسبة السكر في الدم.يحسن عملية الإبصاريتميز المشمش بين الفواكه الأخرى باحتوائه على نسبة عالية من بيتا كاروتين، الذي يعد أحد أشكال فيتامين أ المرتبط بالوقاية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر، والتكيس هو حالة مرضية تتطور مع التقدم في العمر وتؤدي في النهاية إلى فقدان البصر، حسن الحظ يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين في الحماية من هذا المرض.يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبيةيحتوي المشمش على كيرسيتين الفلافونويد الموجودة في أنواع عديدة من الفواكه، والتي تساعد في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل أمراض الزهايمر وباركنسون والبريون.يكافح السرطانيحتوي المشمش على العديد من المغذيات النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة بما في ذلك البوليفينول والفلافونويد والبيتا كاروتين، الذي يساعد في حماية الخلايا من الضرر اليومي الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان بمرور الوقت، لذلك يمكن القول أن المشمش من أفضل الإضافات التي يجب أن يحتوي عليها نظامك الغذائي.وبهذا تكونوا قد تعرفتم على أهم القيم الغذائية والسعرات الحرارية في المشمش، بالإضافة إلى التعرف على ما يوفره من فوائد صحية للجسم، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من موضوع اليوم وإلى اللقاء في المزيد من الموضوعات الشيقة من موقعنا قل ودل.