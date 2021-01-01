تفاصيل انتشار تحذيرات بحدائق الأهرام من وجود سيدة مجهولة الهوية تنصب على المواطنين



سيدة مجهولة الهوية تنصب على المواطنين سيدة مجهولة الهوية تنصب على المواطنين

انتشرت بعض التحذيرات على مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بمنطقة حدائق الأهراء، تشير إلى وجود سيدة مجهولة الهوية تقوم بطرق أبواب العقارات بحدائق الأهرام بحجة أنها تحتاج لمساعدتهم.





تحذيرات من سيدة مجهولة بحدائق الأهرام



ونشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لهذه السيدة بجانب سيارتها الخاصة، لافتًا النظر إلي أنها تقوم بطلب المساعدة من سكان العقارات باستخدامها لحيلة شيطانية بأنها تحتاج لنسبة قليلة من وقود السيارات لأن وقود سيارتها نفذ.



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سيدة تطرق أبواب عقارات حدائق الأهراموأشارت التحذيرات، إلي أن تلك السيدة ترددت على العديد من العقارات المختلفة لطلب المساعدة منهم لأسباب مختلفة في كل مرة، كما أوضحت التحذيرات أيضا أنها تخبر جميع سكان العقارات بأنها جارتهم وتسكن داخل عقار بالقرب منهم لكى يطمئنوا إليها ويقدموا على مساعدتها دون تردد.ونشرت إحدى السيدات من سكان منطقة حدائق الأهرام، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تروى أحداث الموقف التي تعرضت له مع تلك السيدة، لتحذير السكان من الوقوع في الخطأ الذي وقعت فيه دون قصد.كما أشارت، أنها ذات يوم سمعت أحد الأشخاص يطرق عليها باب العقار الخاص بها، موضحة أن نجلها الصغير تطرق لمعرفة هوية الشخص الذي طرق عليهم الباب دون الاستاذان منها أولا على غير عادته، مشيرة إلي أنها تفاجأت بوجود إحدى السيدات داخل غرفة الاستقبال الخاصة بها.وأكدت، أن هذه السيدة طلبت منها أن تسمح لها بالدخول للتحدث معها، مشيرة إلي أنها أخبرتها بأنها تسكن معها بنفس العقار وتحتاج للمساعدة لأنها تعاني من تعثر حالتها المادية.واستكملت التحذيرات، بأنها اكتشفت أن هذه السيدة ليست من سكان العقار ومجهولة الهوية بالنسبة لها، موضحة إنها كانت تشعر بتوتر وقلق شديد منها وذلك الأمر دفعها لمنحها 100 جنيهًا لكي تنصرف بالخروج من منزلها.