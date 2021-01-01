محاكمة مسئول وآخرين بحي المقطم بقضية رشوة

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قضية رشوة


أحالت جهات التحقيق المختصة مسئولا بحي المقطم ومالكي عقار بحي المقطم، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بعرض رشوة مالية قدرها 60 ألف جنيه للتغاضي عن المخالفات المرصودة بالعقار المملوك لهما.

إحالة مسئول بحي المقطم وآخرين للمحاكمة بقضية رشوة
المتهمون في القضية هم، وليد. إ ويبلغ من العمر 41 سنة - مهندس بإدارة التنظيم بحي المقطم، ويوسف. ر 22 سنة مالك حانوت أحجار كريمة، وإبراهيم. ر 32 سنة - مالك حانوت أحجار كريمة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهم عرضوا رشوة على موظف عمومي للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولم تقبل منهم.

وكان ذلك بأن عرضوا على سعد محمد محمد العفيفي - مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي المقطم، مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير مذكرة بالمخالفات المرصودة بالعقار الخاص بالمتهمين الثاني والثالث، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية التي ألقت القبض على المتهمين.

محاكمة رجل أعمال شهير بتهمة عرض رشوة للتهرب من جمارك
من ناحية أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 23 أغسطس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة رجل أعمال شهير، وذلك على خلفية اتهامه بعرض رشوة مالية على مدير إدارة جمرك ليمكنه من الهرب من الرسوم الجمركية والغرامات بقيمة 29 مليون جنيه.

ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم في أمر إحالته إلى المحاكمة تهمة أنه عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرض مبلغ 300 ألف جنيه على محمد رشدي محمود محمد مدير إدارة جمرك بدر الذهبية وعضو اللجنة المشكلة لتقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة على شركة توب لاين فود للصناعات الغذائية.

وكان ذلك مقابل تقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة على الشركة المملوكة له بقيمة أقل مما تستحق، وتمكينه بذلك من التهرب من الرسوم الجمركية والغرامات بقيمة 29 مليون جنيه، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة، وابلغ هيئة الرقابة الإدارية التي ألقت القبض على رجل الأعمال متلبسا بواقعة الرشوة.

المصدر: cairo24

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