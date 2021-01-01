تنسيق الجامعات 2022 ...فرصة ذهبية لطلاب المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022 ، تشير مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لوجود كليات ومعاهد حكومية لطلاب المرحلة الثالثة ما يقرب الي 200 معهد وكلية لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 .
مؤشرات المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2022
ويعد البحث مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2022 الاكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل لذلك تواصل موقع صدي البلد مع العديد من خبراء ومسؤليين لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2022 .
توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 حقوق و آداب وتربية
وتشير توقعات خبراء متخصص في التعليم العالي أن تنسيق الجامعات 2022 ارتفع ارتفاع طفيف بدرجات قليلة جدا لا تتعدى 0.5% حتى 1%، وهذا ينطبق علي كافة الكليات في كافة المراحل وخاصة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ومن المتوقع أن تكون الحقوق والمعهد الفني الصحي والتربية والحقوق والآداب في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .
موعد انطلاق المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2022
وتنطلق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني أن مرحلة تقليل الاغتراب هي مكملة للمرحلة الثلاثة وسوف تعلن عقب إعلان نتيجة المرحلة الثالثة حيث سيتم فتح باب التحويلات مجددًا وذلك في حدود 10% من الأعداد المقررة للتحويل للكلية المرغوب التحويل إليها وأكد أنه يلزم الطالب بالتحويل مرة واحدة فقط.
ونظرا لتشابه نتيجة تنسيق الجامعات 2022 بالعام الماضي يستعرض موقع صدي البلد الكليات والمعاهد المتاحة امام طلاب الثانوية العامة من المرحلة الثالثة للشعبتين العلمي والادبي :
كليات المرحلة الثالثة 2021 بالمجموع الشعبة العلمية
تربية «تعليم ابتدائي» بنات عين شمس 254.0
آداب المنوفية بشبين الكوم 254.0
حقوق القاهرة 254.0
تربية «تعليم ابتدائي» حلوان 254.0
حقوق انتساب موجه سوهاج 254.0
حقوق بني سويف 254.0
تربية بنها رياضة 253.0
آداب الفيوم 253.0
حقوق عين شمس 252.0
تربية أسوان 252.0
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 249.0
فنى تمريض كفر الشيخ 249.
آداب بنات عين شمس 244.0
دار العلوم انتساب موجه المنيا 244.0
خدمة اجتماعية الفيوم 224.0
خدمة اجتماعية أسوان 223.0
خدمة اجتماعية أسيوط 223.0
تربية نوعية المنوفية بأشمون 223.0
السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 223.0
ك.ت. فني صناعي قنا 222.0
تربية رياضية بنين مطروح 234.0
الفني التجاري بطنطا 232.0
الفني التجاري بشبرا 230.0
تنسيق الجامعات 2022
كليات المرحلة الثالثة 2021 بالمجموع الشعبة الأدبية:
تربية «تعليم ابتدائي» مطروح 238.0
الفني التجاري بالإسكندرية 238.0
الفني التجاري بالروضة 238.0
تربية نوعية فنية طنطا 238.0
تربية نوعية موسيقية المنيا 238.0
الفني التجاري بالزقازيق 238.0
تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة 238.0
الفني التجاري بالمنصورة 237.0
تربية «تعليم ابتدائي» الوادي الجديد 235.0
تربية رياضية بنين مطروح 234.0
الفني التجاري بسوهاج 234.0
تربية نوعية فنية الزقازيق 234.0
الفني التجاري بطنطا 232.0
تربية نوعية فنية أسيوط 232.0
تربية نوعية فنية كفر الشيخ 232.0
الفني التجاري بدمياط 228.0
الفني التجاري بالعريش 228.0
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 227.0
تربية نوعية فنية الإسكندرية 227.0
تربية رياضية بنين مدينة السادات 223.0
تربية نوعية أسوان 223.0
تربية رياضية بنين الفيوم 221.0
تربية رياضية بنين أسيوط 221.0
تربية «تعليم ابتدائي» العريش 221.0
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة 220.0
تربية موسيقية حلوان 220.0
العالي خدمة اجتماعية المنصورة 220.0
العالي خدمة اجتماعية سوهاج 220.0
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