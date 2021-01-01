الدكتور رضا حجازي: فحص تظلمات الثانوية العامة بشكل عادل



الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي



أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حريصة على حصول كل طالب على حقه، مشيرًا إلى أنه وجَّه بضرورة توفير كافة وسائل الراحة للطلاب المتظلمين من الثانوية العامة وأولياء الأمور أثناء الاطلاع على ورقة الإجابة "بابل شيت" ونموذج الإجابة.



وذكر بيان صادر عن الوزارة أن ذلك جاء خلال متابعة الدكتور رضا حجازي اليوم الأحد، سير عملية التظلمات للدور الأول 2021-2022، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.



والتقى الوزير عددًا من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، للاطمئنان على دقة التصحيح َوضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل عادل طبقًا لنماذج الإجابة المعتمدة.

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وقرر الدكتور رضا حجازي اقتصار مقر التظلمات بالمدينة التعليمية بأكتوبر لمحافظتي بني سويف والفيوم، على أن يتم تخصيص 4 مقرات أخرى للاطلاع بالقاهرة الكبرى، وسيتم إخطار الطلاب بالمواعيد والأماكن المحددة عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بينهم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.