الدكتور رضا حجازي: فحص تظلمات الثانوية العامة بشكل عادل

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حريصة على حصول كل طالب على حقه، مشيرًا إلى أنه وجَّه بضرورة توفير كافة وسائل الراحة للطلاب المتظلمين من الثانوية العامة وأولياء الأمور أثناء الاطلاع على ورقة الإجابة "بابل شيت" ونموذج الإجابة.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن ذلك جاء خلال متابعة الدكتور رضا حجازي اليوم الأحد، سير عملية التظلمات للدور الأول 2021-2022، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
والتقى الوزير عددًا من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، للاطمئنان على دقة التصحيح َوضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل عادل طبقًا لنماذج الإجابة المعتمدة.
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