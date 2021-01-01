الافتاء تجيب .. بيع القطط حلال أم حرام

هل بيع القطط حلال ام حرام مع العلم اننى انفق عليهم من طعام وشراب فلا يترددون على الغير لاطعامهم.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال الدكتور محمود شلبى ، إن السبب هو أن هناك حديث عن الرسول صل الله عليه وسلم يمنع بيع القطط وذلك الحديث لم يكن على سبيل التعميم كما فهمه البعض.
وأضاف أمين الفتوى : فالقطط إما ان تكون مملوكة للانسان أو غير مملوكة وشرط البيع ان المبيع يكون ملك البائع والا كان البيع باطلاً فالحديث يقصد ذلك النوع من البيع اى الذى ما لا يتملكه الشخص.
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بيع القطط المملوكة؛ جائز ولا بأس به، لافتًا إلى أن الحديث الذي ورد في النهي عن بيع القطط، حمله بعض الشافعية على القطط غير المملوكة.
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