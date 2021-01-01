هذه العوامل تزيد من إصابتك بمرض السكري.. احذرها



مرض السكري مرض السكري



يُعتقد أن داء السكري ناتج عن رد فعل مناعي، حيث يهاجم الجسم نفسه عن طريق الخطأ.



عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 1 ليست واضحة كما هو الحال بالنسبة لمرض السكري من النوع 2.



ويتميز داء السكري من النوع 2 بفرط سكر الدم ومقاومة الأنسولين وضعف نسبي في إفراز الأنسولين، ويُفهم مرضه جزئيًا فقط، ولكنه غير متجانس.

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وتعد العوامل الوراثية التي تؤثر على إفراز الأنسولين واستجابته والعوامل البيئية، مثل السمنة، مهمة.هذه العوامل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري:لديك مقدمات السكري.تعاني من زيادة الوزن.تبلغ من العمر 45 عامًا أو أكبر.لديك والد أو أخ أو أخت مصاب بداء السكري من النوع 2.تمارس نشاطًا بدنيًا أقل من 3 مرات في الأسبوع.سبق أن أصبتِ بسكري الحمل (السكري أثناء الحمل) أو أنجبتِ طفلًا يزيد وزنه على 9 أرطال.إذا كنت مصابًا بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، فقد تكون أيضًا عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2.يمكنك منع مرض السكري من النوع 2 أو تأخيره من خلال تغييرات نمط الحياة التي أثبتت جدواها.يتضمن ذلك فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام.