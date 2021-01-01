طريقة عمل صينية سمك ماكريل فى الفرن



صينية سمك ماكريل صينية سمك ماكريل



تعد صينية سمك ماكريل من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة الغداء وفي العزومات المختلفة خصوصا وأن مذاقها شهى وقيمتها الغذائية عالية.



ونقدم لكم طريقة عمل صينية سمك ماكريل بزيت الزيتون والليمون بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير صينية سمك ماكريل

سمك ماكريل

زيت زيتون

ليمون

بطاطس

بصل

ثوم

ملح فلفل اسود

كزبره ناشفه

كزبره خضراء

كمون

فلفل حار

طماطم

زعتر

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طريقة عمل صينية سمك ماكريل* فى طاسة على النار بها زيت الزيتون ضعي نصف كميه الثوم المفروم مع البصل شرائح و كمون و الزعتر والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وشوحيهم سويا.*أضيفي الفلفل الحار والطماطم والكزبرة الخضراء والناشفة واستمرى فى التقليب على نار هادئة* قطعي البطاطس حلقات ثم ترفع فى الزيت لتصبح نصف تسوية ثم ترفع فى صينية الفرن ويرفع عليها الخليط المجهز فى الطاسه ويفرم باقي الثوم للتتبيلة مع زعتر و كمون و ملح و فلفل و زيت زيتون و ليمون فى الكبه