طريقة عمل صينية سمك ماكريل فى الفرن

تعد صينية سمك ماكريل من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة الغداء وفي العزومات المختلفة خصوصا وأن مذاقها شهى وقيمتها الغذائية عالية.
ونقدم لكم طريقة عمل صينية سمك ماكريل بزيت الزيتون والليمون بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير صينية سمك ماكريل
سمك ماكريل
زيت زيتون
ليمون
بطاطس
بصل
ثوم
ملح فلفل اسود
كزبره ناشفه
كزبره خضراء
كمون
فلفل حار
طماطم
زعتر
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