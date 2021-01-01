مرض شائع يصيب 20% من الرجال .. سبب المشاكل الزوجية

أكد الدكتور وائل هنداوى استشاري أمراض الذكورة وعلاج العقم، أن دوالي الخصية حالة شائعة وقد تصيب ما يقرب من 20% من الرجال، وهي عبارة عن تضخم وتوسع في الأوردة بسبب حدوث مشكلة في الصمامات، ما يسبب ارتجاع الدم وتراكمه حول الصمامات ومن الأساليب العلاجية لهذه الحالة العملية الجراحية لاستئصال الدوالي.
وقال الدكتور وائل هنداوى، إن الدوالي تشكل مشكلة حقيقية في عدد الحيوانات المنوية في الخصية وتؤدي إلى منع وصول الدم إلى الخصيتين في كيس الصفن، وبالتالي تتأثر عملية إنتاج الحيوانات المنوية بالسلب، وتنخفض الخصوبة وتؤدي الخلافات الزوجية
وأضاف أنه من الضروري الخضوع لعملية دوالي الخصية باعتبارها الحل الأمثل لاستعادة التدفق الدموي وتحسين الخصوبة لدى الرجال موضحا أن تنشيط الخصية بعد عملية الدوالي، يعتمد على عدة تعليمات وإرشادات ينبغي على المريض اتباعها وعدم إهمالها، وتشتمل تلك التعليمات على الالتزام بالأدوية فمن الضروري على المريض ألا يتجاهل الأدوية التي وصفها له الطبيب، إنما يتناولها في مواعيدها الصحيحة وبالجرعات المعينة.
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