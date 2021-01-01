مرض شائع يصيب 20% من الرجال .. سبب المشاكل الزوجية



دوالي الخصية دوالي الخصية



أكد الدكتور وائل هنداوى استشاري أمراض الذكورة وعلاج العقم، أن دوالي الخصية حالة شائعة وقد تصيب ما يقرب من 20% من الرجال، وهي عبارة عن تضخم وتوسع في الأوردة بسبب حدوث مشكلة في الصمامات، ما يسبب ارتجاع الدم وتراكمه حول الصمامات ومن الأساليب العلاجية لهذه الحالة العملية الجراحية لاستئصال الدوالي.



وقال الدكتور وائل هنداوى، إن الدوالي تشكل مشكلة حقيقية في عدد الحيوانات المنوية في الخصية وتؤدي إلى منع وصول الدم إلى الخصيتين في كيس الصفن، وبالتالي تتأثر عملية إنتاج الحيوانات المنوية بالسلب، وتنخفض الخصوبة وتؤدي الخلافات الزوجية



وأضاف أنه من الضروري الخضوع لعملية دوالي الخصية باعتبارها الحل الأمثل لاستعادة التدفق الدموي وتحسين الخصوبة لدى الرجال موضحا أن تنشيط الخصية بعد عملية الدوالي، يعتمد على عدة تعليمات وإرشادات ينبغي على المريض اتباعها وعدم إهمالها، وتشتمل تلك التعليمات على الالتزام بالأدوية فمن الضروري على المريض ألا يتجاهل الأدوية التي وصفها له الطبيب، إنما يتناولها في مواعيدها الصحيحة وبالجرعات المعينة.

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وأكد الدكتور وائل هنداوى، أنه يلزم على المريض الحفاظ على جرح العملية نظيفًا حتى لا يتلوث الجرح بالميكروبات وتنتقل إليه عدوى بكتيرية، بالإضافة إلى عدم تعريض هذه المنطقة إلى الماء، والابتعاد عن أي تمارين رياضية وعن ممارسة العلاقة الحميمية، واخذ قسطًا من الراحة إلى أن تعود الخصية إلى حجمها الطبيعي كذلك ينبغي على المريض استعمال كمادات باردة على الخصيتين مع الاهتمام بتناول الملينات وتجنب الإصابة بالإمساك.وأشار إلى أنه بعد عملية دوالي الخصية وبالتحديد بعد مرور من 3 إلى 4 شهور يجري الطبيب تحليلا للسائل المنوي بهدف قياس مستوى الخصوبة ومدى تحسنها عند الرجل وعادة ما يبين تحليل السائل المنوي زيادة جيدة في عدد الحيوانات المنوية وتحسنا في مستوى حركتها، مما يعني أن عملية دوالي الخصية قد استطاعت تحقيق النتيجة المرجوة منها.