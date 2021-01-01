احترسي من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة



اكتئاب ما بعد الولادة اكتئاب ما بعد الولادة





قال دكتور حسام عمارة، استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، إن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن تظهر فى أى وقت خلال الأشهر الثلاثة الأولى وليس شرطا أن تكون بعد الولادة مباشرة.



وأوضح “حسام ” أن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة تتشابه إلى حد كبير مع أنواع الاكتئاب الأخرى، وهى: تردي الحالة المزاجية واللامبالاة واضطرابات في الشهية والنوم والانفعال الزائد والتعب والإرهاق دون سبب والخمول وانعدام التقدير الذاتي والشعور بالذنب ووجود صعوبة في التركيز وعدم القدرة على اتخاذ القرارات والصداع والأفكار السلبية تجاه المولود الجديد وظهور الأفكار الانتحارية في الحالات الشديدة.

وأكد “حسام” أن اكتئاب ما بعد الولادة لايختفى من تلقاء نفسه وقد يستمر لوقت كبير وتركه دون علاج قد يؤدي لظهور مضاعفات خطيرة لذا من المهم معرفة أعراضه لاكتشافه بشكل مبكر.

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مشيرا إلى أن هذا النوع من الاكتئاب لا يرتبط بحالات الحمل الصعبة أو العمر أو العرق أو الثقافة أو حتى المستوى التعليمي والثقافي للمرأة، و أن اكتئاب ما بعد الولادة عبارة عن مزيج من التغيرات السلوكية والجسدية يصاحبها تقلبات في المزاج والشعور العام باليأس أو الحزن.وحذر “حسام ” من إهمال اكتئاب ما بعد الولادة أو تركه دون علاج إذ قد يؤثر بالسلب على الحياة اليومية والعائلية وعلى علاقة الأم بالمولود الجديد كما قد تزداد أعراضه سوءاً مع مرور الوقت ويمكن علاجه بتغيير نمط الحياة أو الأدوية وفق حالة المرأة