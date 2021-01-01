احترسي من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة

قال دكتور حسام عمارة، استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، إن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن تظهر فى أى وقت خلال الأشهر الثلاثة الأولى وليس شرطا أن تكون بعد الولادة مباشرة.
وأوضح “حسام ” أن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة تتشابه إلى حد كبير مع أنواع الاكتئاب الأخرى، وهى: تردي الحالة المزاجية واللامبالاة واضطرابات في الشهية والنوم والانفعال الزائد والتعب والإرهاق دون سبب والخمول وانعدام التقدير الذاتي والشعور بالذنب ووجود صعوبة في التركيز وعدم القدرة على اتخاذ القرارات والصداع والأفكار السلبية تجاه المولود الجديد وظهور الأفكار الانتحارية في الحالات الشديدة.
وأكد “حسام” أن اكتئاب ما بعد الولادة لايختفى من تلقاء نفسه وقد يستمر لوقت كبير وتركه دون علاج قد يؤدي لظهور مضاعفات خطيرة لذا من المهم معرفة أعراضه لاكتشافه بشكل مبكر.
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