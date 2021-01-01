3 أسباب غير متوقعة لألم الصدر



ألم الصدر ألم الصدر



غالبًا ما يُشتبه في أن الألم في منتصف الصدر هو نوبة قلبية ، لكن النوبة القلبية هي في الواقع أحد الأسباب النادرة لألم منتصف الصدر، عندما تصاب بنوبة قلبية ، من المحتمل أيضًا أن تواجه صعوبة في التنفس ، ووخز في أحد ذراعيك ، وشحوب وغثيان بالإضافة إلى الألم.



ووفقا لموقع هيلث عادةً ما يكون هذا النوع من الألم علامة على حالات أقل خطورة، مثل التهاب المعدة أو التهاب الغضروف الضلعي أو حتى الغازات الزائدة، لذلك ، لا داعي للقلق أو القلق ، خاصة إذا لم يكن لديك أي تاريخ من مشاكل القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السمنة أو ارتفاع الكوليسترول في الدم إليك أكثر أسباب الألم في منتصف الصدر شيوعًا هي:



1. الغازات الزائدة وألم الصدر

تُعد الغازات المعوية الزائدة أحد أكثر أسباب ألم الصدر شيوعًا وهذا يمكن أن يسبب القلق والإصابة بالنوبات القلبية.

قد يعجبك أيضا...

يحدث الألم الناجم عن الغازات الزائدة بشكل شائع لدى الأشخاص المصابين بالإمساك ، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا مع مواقف أخرى ، مثل تناول البروبيوتيك أو محاربة الرغبة في القيام بحركة في الوعاء.ما يجب القيام به :يمكنك تدليك البطن لمحاولة إطلاق أي غازات متراكمة في الأمعاء ، وشرب الشاي مثل شاي الشمر أو شاي الهيل ، مما يساعد على امتصاص الغازات.يمكن أن تساعد بعض الأدوية ، مثل سيميثيكون ، ولكن يجب استخدامها حسب توجيهات الطبيب.2. التهاب الغضروف الضلعيفي بعض الأحيان ، يمكن أن يحدث ألم في منتصف الصدر بسبب التهاب الغضروف ومن الشائع أن يصبح هذا الألم أقوى عند الضغط على الصدر وهناك أعراض أخرى مثل الشعور بكدمات في الصدر وألم يتفاقم مع التنفس أو السعال.ما يجب القيام به:ضع ضغطًا دافئًا على عظم الغضروف للمساعدة في تخفيف الألم، ويجب أن يتم العلاج باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات التي يصفها الطبيب.3. النوبة القلبيةعلى الرغم من أن هذا هو المعلق الأول عند الشعور بألم في الصدر ، إلا أن النوبات القلبية ليست شائعة وتحدث عند الأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر مثل الوزن الزائد أو ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم.الأعراض الأخرى :عادةً ما تؤدي النوبة القلبية إلى تعرق بارد وغثيان أو قيء وشحوب وضيق في التنفس وثقل في الذراع اليسرى.4. التهاب المعدةالتهاب المعدة هو التهاب يصيب المعدة وهو أحد أكثر أسباب ألم منتصف الصدر شيوعًا. من الشائع أن يخرج الألم من الجزء العلوي من المعدة ويبقى في منتصف الصدرو قد ينتشر الألم في الظهر.ما يجب القيام به لتقليل التهاب المعدة وتخفيف الأعراض ، يمكنك شرب الماء ببضع قطرات من الليمون أو شرب عصير البطاطس.