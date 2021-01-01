بـ 3 طرق طبيعية .. تفتيح المناطق الحساسة

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تفتيح المناطق الحساسة


ترغب الكثير من السيدات فى تفتيح المناطق الحساسة حيث أنها من أكثر المشكلات التجميلية الشائعة التى تعانى منها النساء .

وتتخوف الكثير من النساء والفتيات من استخدام كريمات التفتيح فى المناطق الحساسة تخوفا من الاثار الجانبية التى يمكن أن تسببها.

لذا نكشف لكم فى هذا التقرير طريقة عمل 3 وصفات طبيعية امنة وفعالة فى تفتيح المناطق الحساسة وفقا لما جاء فى موقع " بولد سكاي".

اطحنى 3 أقراص من حبوب الفحم وضيفيها على زيت جوز الهند الخام وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم على المناطق الحساسة لمدة تتراوح بين 15 دقيقة لـ نصف ساعة ثم اغسليه بالماء البارد .

يعد زيت اللوز من الحلول الفعالة في تفتيح المناطق الحساسة شديدة السواد وطريقة استخدامه بسيطة جدا فقط اتركي الزيت على المناطق الحساسة طوال الليل واغسليه فى الصباح بالماء البارد.

يعد الصبار من المواد الفعالة فى التفتيح والترطيب لذا يمكنك دمج جل الصبار الخام الطبيعي مع القليل من الكركم ووضعه على المناطق الحساسة بين 15 دقيقة لـ نصف ساعة ثم اغسليه بالماء البارد .

المصدر: elbalad

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