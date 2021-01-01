جماهير الإسماعيلي تعتدي على أتوبيس مشجعي الأهلي

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جماهير الإسماعيلي تعتدي جماهير الإسماعيلي تعتدي

اعتدى جزء من جماهير الإسماعيلي على أتوبيس جماهير النادي الأهلي، قبل انطلاق المباراة بين الفريقين، في إطار منافسات الدوري المصري.



كما حدث تحطم لـ زجاج أتوبيس جماهير النادي الأهلي، من خلال بعض جماهير الإسماعيلي.



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز والمؤجلة من الجولة 18.



قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة سواريش قد أصطحب لاعبية للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بقائمة ضمت كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي وحسام حسن ومحمد محمود ومحمد ‏عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ‏ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي ‏وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمرو.‏



ويفقد الفريق جهود 18 لاعبا هم: «محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن اشرف وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وعمرو السولية وإليو ديانج ومحمد شريف ومحمد مجدى أفشة» بعد أن منحهم الجهاز الفنى راحة سلبية لنهاية الموسم، وبيرسى تاو وعمار حمدى وأكرم توفيق ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات للإصابة، ورامى ربيعة للإيقاف وبدر بانون بعد رحيله لقطر القطرى وصلاح محسن لأسباب فنية.



