إعلانها بالمدارس الأربعاء .. اعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية الثلاثاء



اعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية اعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية

أعلنت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022 في مرحلة المراجعة النهائية وتجهيزها للاعتماد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد منتصف الأسبوع الجاري.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه من المتوقع انتهاء رصد وتجميع ومراجعة نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدا الاثنين لتكون جاهزة لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يوم الثلاثاء المقبل.



وأوضحت المصادر أن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية ستصل المدارس الثانوية الفنية بحد أقصى يوم الأربعاء المقبل.

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وشدد المصدر أن كافة طلاب التعليم الفني ستكون شهادات النجاح الخاصة بهم جاهزة قبل انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية نهاية الشهر الجاري.