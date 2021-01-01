تتوقف Snap عن تطوير الطائرة بدون طيار Snapchat Pixy

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صورة الخبر: Snapchat Pixy
Snapchat Pixy

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة Wall Street Journal، سيتم إيقاف تطوير الطائرة الآلية Snap Inc. Pixy.

تعتبر Pixy طائرة بدون طيار صغيرة بقيمة 230 دولارًا يمكنها التقاط صور سيلف، وهي تقوم بإرسال اللقطات والصور لاسلكيًا إلى تطبيق Snapchat على هاتفك ليتم نشرها في التطبيق.

وبحسب ما ورد قال الرئيس التنفيذي لشركة Snap، إيفان شبيجل، للموظفين خلال جلسة للأسئلة والأجوبة أن الشركة أوقفت المزيد من تطوير الطائرة بدون طيار Pixy. جاء القرار بسبب جهود الشركة في إعادة ترتيب أولويات موارد الشركة، بحسب المصادر.

لا تزال طائرة Pixy متاحة من Pixy.com وهي مدرجة على أنها متوفرة في الولايات المتحدة وفرنسا “حتى نفاد الإمدادات”، لذلك يبدو من المرجح أنه لن يتم إعادة تخزين Pixy بمجرد نفاد المخزون.

يبدأ سعر Pixy من 230 دولار وتشمل الحزمة بطارية وحزام حمل وكابل USB-C، في حين تتضمن تتضمن حزمة 250 دولارًا بطاريتين إضافيتين، وكل بطارية تحمل 5-8 رحلات باستخدام أوضاع الطيران الافتراضية، وفقًا لموقع Pixy الإلكتروني.

المصدر: بوابه المتميز

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