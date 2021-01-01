تتوقف Snap عن تطوير الطائرة بدون طيار Snapchat Pixy

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة Wall Street Journal، سيتم إيقاف تطوير الطائرة الآلية Snap Inc. Pixy.
تعتبر Pixy طائرة بدون طيار صغيرة بقيمة 230 دولارًا يمكنها التقاط صور سيلف، وهي تقوم بإرسال اللقطات والصور لاسلكيًا إلى تطبيق Snapchat على هاتفك ليتم نشرها في التطبيق.
وبحسب ما ورد قال الرئيس التنفيذي لشركة Snap، إيفان شبيجل، للموظفين خلال جلسة للأسئلة والأجوبة أن الشركة أوقفت المزيد من تطوير الطائرة بدون طيار Pixy. جاء القرار بسبب جهود الشركة في إعادة ترتيب أولويات موارد الشركة، بحسب المصادر.
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