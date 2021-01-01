قريبًا إطلاق OPPO Band 2 عالميًا

قد يتم إطلاق السوار الذكي OPPO Band 2 لأول مرة في السوق العالمية قريبًا. لم تعلن الشركة عن التفاصيل رسميًا بعد، ولكن تم رصد سوار اللياقة البدنية على موقع اعتماد Infocomm Media Development Authority (IMDA)، مما يشير إلى أن إطلاقه العالمي قد يكون قريبًا.
وتم بالفعل الكشف عن OPPO Band 2 في الصين، إذ يحتوي السوار الذكي على شاشة AMOLED بحجم 1.57 بوصة ويوفر العديد من الميزات الصحية.
تبلغ أبعاد السوار الذكي 45.3 × 29.1 × 10.6 ملم ويزن 33 جرامًا فقط.
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