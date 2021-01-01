قريبًا إطلاق OPPO Band 2 عالميًا

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صورة الخبر: OPPO Band 2
OPPO Band 2

قد يتم إطلاق السوار الذكي OPPO Band 2 لأول مرة في السوق العالمية قريبًا. لم تعلن الشركة عن التفاصيل رسميًا بعد، ولكن تم رصد سوار اللياقة البدنية على موقع اعتماد Infocomm Media Development Authority (IMDA)، مما يشير إلى أن إطلاقه العالمي قد يكون قريبًا.

وتم بالفعل الكشف عن OPPO Band 2 في الصين، إذ يحتوي السوار الذكي على شاشة AMOLED بحجم 1.57 بوصة ويوفر العديد من الميزات الصحية.

تبلغ أبعاد السوار الذكي 45.3 × 29.1 × 10.6 ملم ويزن 33 جرامًا فقط.

يأتي OPPO Band 2 مدعوم بمعالج Apollo 3.5 إلى جانب 8 ميجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 ميجابايت التخزين الذكي. كما يحتوي على بطارية مدمجة بسعة 200 مللي أمبير والتي يمكن أن تدوم حتى 14 يومًا.

وعلاوة على ذلك، يدعم السوار خاصية الشحن المغناطيسي السريع. يأتي سوار OPPO الجديد مزودًا بميزة تعقب معدل ضربات القلب وتتبع النوم والمزيد. يُزعم أيضًا أنه مقاوم للماء مع معيار 5ATM. وللاتصال، يدعم السوار Bluetooth v5.0.

قامت Oppo أيضًا بتثبيت أكثر من 200 وجه ساعة للجهاز، مع 100 وضع رياضي، كما قامت بتضمين شريحة NFC في Band 2 للمدفوعات غير التلامسية.

المصدر: بوابه المتميز

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