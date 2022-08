تطلق Nvidia تحديث GeForce Now بميزة بث محتوى بدقة 1440 بيكسل

Nvidia Nvidia

أصدرت شركة Nvidia تحديث جديد لخدمة بث الألعاب GeForce Now والذي يأتي بميزة بث المحتوى بدقة 1440 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية عبر المتصفح.



أعلنت Nvidia لمشتركي خدمة بث الألعاب GeForce Now عن دعم بث محتوى الألعاب بدقة 1440 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، على أن تتوفر الميزة للمستخدمين عبر متصفح كروم و Edge.



ولقد أوضحت Nvidia أنه عند التسجيل في play.geforcenow.com عبر المتصفحات المتوافقة يمكن للمستخدم التوجه إلى قائمة إعدادات GeForce Now لإختيار دقة العرض الجديدة وضبط معدل التحديث عند الإختيار الجديد.

من جانب أخر توفر دقة العرض 1440 بيكسل بمعدل تحديث إطارات 120 إطار لكل ثانية في تطبيق GeForce Now المخصص لأجهزة ماك أو أجهزة الحاسب، بينما إقتصر إصدار المتصفح على دعم دقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية.