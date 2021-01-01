الإعلان عن Vivo Y22s برقاقة معالج Snapdragon 680



Vivo Y22s Vivo Y22s

أعلنت شركة Vivo عن هاتف Vivo Y22s الذي ينطلق للأسواق بمعالج Snapdragon 680، وكاميرة مزدوجة، وسعر 256 دولار.



يتميز هاتف Vivo Y22s بشاشة LCD بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 720 في 1612 بيكسل، كما يأتي الهاتف بأبعاد 20.1:9، ومعدل تحديث 90Hz، وسطوع 530 nit.



كما تدعم الشاشة تدرج لوني من NTSC بنسبة 70%، وتشغل الشاشة نسبة 89.67 من إطار الهاتف، أيضاً تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

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ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 680، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.وتقدم Vivo هذا الإصدار بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.كما يضم هاتف Vivo Y22s بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، أيضاً يدعم اثنان من شرائح SIM، والإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.1، وGPS، ويضم منفذ USB C.ويأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، ويتميز بأبعاد 164.3 في 76.1 في 8.38 مم، ووزن 192 جرام، على أن يتوفر هاتف Vivo Y22s باثنان من الإختيارات في الألوان بسعر 256 دولار.