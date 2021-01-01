تستعد موتورولا لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة Edge في 8 من سبتمبر

شاركت موتورولا إعلان تشويقي اليوم على منصة تويتر أكدت من خلاله على خططها لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Edge في حدث يعقد في 8 من سبتمبر.
حددت شركة موتورولا يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل لعقد مؤتمر جديد لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Edge، حيث من المتوقع أن تقدم موتورولا خلال الحدث ثلاثة من الإصدارات الجديدة.
ولقد ظهر في مقطع الفيديو التشويقي #findyouredge، إلا أن الشركة لم تكشف عن عناوين الإصدارات الجديدة في مقطع الفيديو الذي نشر على منصة تويتر.
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