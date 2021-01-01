أسباب تجعل «آيفون 14» الأفضل في 2022



آيفون 14 آيفون 14

من المرتقب هذا العام، وتحديدًا الشهر القادم، أن تكشف شركة آبل Apple الأمريكية عن شريحة A15 Bionic وهاتفي «آيفون 14»، و «آيفون 14 ماكس».



وقبل إطلاق آبل لهاتف آيفون 14 الشهر المقبل، تنتشر شائعات حول الهاتف الذكي على الإنترنت، بينما لدينا فكرة عادلة عن ماهية مواصفات Apple iPhone 14 ، إلا أن الشركة لم تؤكد شيئًا حتى الآن، ومع ذلك فهناك خمسة أسباب تجعل آيفون 14 هو أفضل هاتف ذكي رائد تم إطلاقه في عام 2022 ، وقد تدفع بمبيعات آبل Apple حتى عام 2023.



إليك خمسة اسباب تجعل هاتف آيفون 14 هو أفضل هاتف رائد في عام 2022..

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1. الأداءمن المتوقع أن تلتزم شركة آبل Apple بشريحة A15 Bionic لجهاز آيفون 14، وآيفون 14 ماكس، وشريحة A15 Bionic في حد ذاتها هي مجموعة شرائح قوية للغاية، وقد مر عام منذ صدورها، ولم تتمكن الشركات الأخرى من مطابقة الأداء الذي يقدمه المعالج.2. الكاميرامن المتوقع أن تقوم آبل Apple بتحسين مستشعرات الكاميرا أيضًا، وفقًا لتقرير صادر عن LeaksApplePro، وستستخدم آبل Apple مستشعرات كاميرا بدقة 48 ميجابكسل لأول مرة في ىيفون 14 برو iPhone 14 Pro وآيفون 14 بروماكس iPhone 14 Pro Max.وبفضل مستشعر الكاميرا عالي الدقة، ستتمكن طرز آيفون 14 برو iPhone 14 Pro، من تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K. ومع ذلك قد تكون الكاميرات الخلفية في آيفون 14، وآيفون 14 ماكس هي نفسها التي كانت في العام الماضي بهاتف آيفون 13.3. البطاريةومن خلال تجميع المعلومات من مصادر متعددة، يجب أن يتميز طرز آيفون 14، ببطاريات أكبر هذا العام، ووفقًا للتسريب الذي أجرته ShrimpApplePro، ستأتي سلسلة آيفون 14 بسعة بطارية أعلى من آيفون 13، ومن المتوقع أن يأتي ببطارية تبلغ 3279 مللي أمبير في الساعة، والتي تشبه تقريبًا بطارية 3227 مللي أمبير في آيفون 13، فيما يقال إن iPhone 14 Max سيحتوي على بطارية تبلغ 4325 مللي أمبير في الساعة.4. العرضيقال إن آيفون 14 برو، و آيفون 14 بروماكس يتميزان بالجيل التالي من شاشات LTPO، القادرة على تقليص معدل التحديث إلى 1 هرتز، وزيادة الكفاءة، كما وقد يحتوي كل من آيفون 14 ، وآيفون 14 ماكس على نفس لوحة 60 هرتز من تشكيلة آيفون 13.5. السعربحسب ما ذكر Leakster Anthony الخبير التقني، وبحسب أخر التسريبات فإن سعر آيفون 14 برو سيبدأ من 1099 دولارًا، وبكشل عام فإن آيفون 14 برو و بروماكس، سيكونان أغلى بمقدار 100 دولار على الأقل من آيفون 13 برو، و آيفون 13 بروماكس.