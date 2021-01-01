يبلغ مشغل نووي أوكراني عن هجوم إلكتروني على موقعه



هجوم إلكتروني هجوم إلكتروني

أبلغت شركة الطاقة النووية الأوكرانية Energoatom، عما وصفته بهجوم إلكتروني "غير مسبوق" على موقعها الإلكتروني ، لكنها قالت إن عملياتها لم تتعطل.



وقالت الشركة : "في 16 أغسطس 2022 ، وقع أقوى هجوم إلكتروني منذ بداية الغزو الروسي ضد موقع Energoatom الإلكتروني، لقد "هوجمت من الأراضي الروسية".



ذكرت شركة Energoatom أن مجموعة "الجيش الإلكتروني الشهير" الروسية استخدمت أكثر من 7 ملايين روبوت إنترنت لمهاجمة الموقع لمدة ثلاث ساعات، لكن الهجوم لم يكن له تأثير كبير على عمل موقع Energoatom الإلكتروني".

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يأتي الهجوم الإلكتروني مع اشتعال التوترات بشأن محطة زابوريزهزهيا للطاقة في جنوب البلاد ، والتي احتلتها القوات الروسية في مارس.واتهمت روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض بقصف المنشأة النووية ، وهي الأكبر في أوروبا ، مما أثار مخاوف من وقوع حادث نووي.اعتمدت أوكرانيا على أربع محطات للطاقة النووية لتزويدها بنحو نصف إمداداتها من الكهرباء قبل الغزو الروسي في 24 فبراير.كانت أوكرانيا شهدت موقع أسوأ حادث نووي في العالم في عام 1986 ، عندما انفجر المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل للطاقة.تم إغلاق المفاعلات الثلاثة الأخرى في محطة الطاقة على التوالي، مع إغلاق آخرها في عام 2000.استولت القوات الروسية في اليوم الأول من الغزو على مصنع تشيرنوبيل واحتلاله ومنطقة حظر إشعاعية عالية حول المجمع لعدة أسابيع.