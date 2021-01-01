بركان تونجا أطلق طاقة أكبر من قنبلة «القيصر»

أفادت دراسة جديدة، أن ثوران بركان تحت الماء في تونجا، تسبب في حدوث تسونامي في وقت سابق من هذا العام، أطلق طاقة أكبر من قنبلة القيصر - أقوى قنبلة نووية تم تفجيرها على الإطلاق.
وقد جمع باحثون من جامعة شيفيلد البيانات من محطات الطقس، ووسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وقارنوها بالبيانات التاريخية، وقد قرروا أن الانفجار البركاني كان يعادل حوالي 61 مليون طن من مادة تي إن تي، بينما أطلق القيصر ما بين 50-58 مليون طن.
وقال الدكتور سام ريجبي، المحاضر الأول في هندسة الانفجار والصدمات، في جامعة شيفيلد ومؤلف مشارك في الدراسة: "كان ثوران بركان هونج تونجا - هونج هاباي، بلا شك أحد أكثر الأحداث نشاطًا التي حدثت خلال القرن الماضي، وأكثر من تفجير أكبر قنبلة نووية على الإطلاق ''.
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