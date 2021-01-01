بركان تونجا أطلق طاقة أكبر من قنبلة «القيصر»

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صورة الخبر: بركان تونجا
بركان تونجا

أفادت دراسة جديدة، أن ثوران بركان تحت الماء في تونجا، تسبب في حدوث تسونامي في وقت سابق من هذا العام، أطلق طاقة أكبر من قنبلة القيصر - أقوى قنبلة نووية تم تفجيرها على الإطلاق.

وقد جمع باحثون من جامعة شيفيلد البيانات من محطات الطقس، ووسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وقارنوها بالبيانات التاريخية، وقد قرروا أن الانفجار البركاني كان يعادل حوالي 61 مليون طن من مادة تي إن تي، بينما أطلق القيصر ما بين 50-58 مليون طن.

وقال الدكتور سام ريجبي، المحاضر الأول في هندسة الانفجار والصدمات، في جامعة شيفيلد ومؤلف مشارك في الدراسة: "كان ثوران بركان هونج تونجا - هونج هاباي، بلا شك أحد أكثر الأحداث نشاطًا التي حدثت خلال القرن الماضي، وأكثر من تفجير أكبر قنبلة نووية على الإطلاق ''.

وكان البركان الذي قد انفجر مطلع العام الجاري (يناير الماضي)، قد استمر ثماني دقائق، وتسبب ثوران البركان بتسونامي في المحيط الهادئ مع تسجيل أمواج ارتفاعها 1,74 متر في تشانارال في تشيلي على بعد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر من مركز البركان وأمواج أقل ارتفاعا على طول سواحل المحيط الهادئ من ألاسكا إلى المكسيك، كما وضربت أمواج بلغ ارتفاعها 1,2 متر ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ.

وفي كاليفورنيا، سجلت فيضانات في مدينة سانتا كروز ناجمة عن أمواج مد جراء التسونامي على ما أظهرت لقطات مصورة بثتها هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

وفي البيرو أعلن الدفاع المدني تسجيل "أمواج غير اعتيادية" وإغلاق 22 مرفأ احترازا فيما أشارت الشرطة إلى انقاذ 23 شخصا على الساحل من دون ان تحدد ظروف ذلك.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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