تكشف «أكورا» عن مفهوم جديد للسيارات الكهربائية

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كشفت أكورا العالمية، عن مفهوم جديد للمركبة الكهربائية هذا الأسبوع، ويبدو أنه استوحى بعض الإلهام من شكل قوارب الطاقة الإيطالية الفاخرة.



وقد تم طرح مفهوم Acura Precision EV في وقت سابق من هذا الشهر، وهو يمثل "نجم الشمال" للشركة في اتجاه سياراتها الكهربائية المستقبلية، مع التركيز على "التعبير الحديث عن الأداء" ، وفقًا للمدير الإبداعي في Acura Dave Marek.





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وتضيء منطقة الشبكة بالسيارة، بنمط "خماسي الماس" باللون الأزرق المائي حول شعار أكورا المركزي ، بينما تضيء الأطراف السفلية للواجهة في شكل "جسيم موشوري"وتتميز سيارة Precision EV بمظهر رياضي عريض تم بناؤه بواسطة استوديو تصميم LA في Acura. إنه يأتي باللون الأزرق غير اللامع وله سقف خفي أعلى جسمه الضخم الذي يجعلك تفكر بالفعل في قارب سريع. لم تصدر Acura الكثير من حيث المواصفات، بما في ذلك نطاق القيادة الكهربائية أو السرعة، أو حجم حزمة البطارية - على الرغم من أنه يمكن للمرء أن يفترض أن هناك متسعًا كبيرًا في هذا الهيكل لخلايا إضافية.أما المقصورة الداخلية، فهي مستوحاة من مقصورة قيادة سباقات الفورمولا 1 التي تضع السائق في موضع أدنى باستخدام أجهزة رقمية على غرار سيارات السباق، وبالطبع لا يكتمل مفهوم EV بدون عجلة قيادة نير - ولكن الوقت سيحدد ما إذا كانت أكورا جريئة بما يكفي لشحن سيارة مثل Tesla أو Lexus مع RZ 450e القادمة.كما وتضيء المقصورة الداخلية في أجواء حمراء لوضع "القيادة الغريزية" عندما تريد محاربة استيقاظ الطريق، وتتحول إلى اللون الأزرق المحيطي مع عرض متحرك يشبه تحت الماء لوضعها الثابت "Spiritual Lounge" - مكتمل بـ "الروائح المهدئة" ، "مما قد يعني أنك ستحصل على زيوت عطرية في السيارة في مكان ما.