يُحذر الأمن السيبراني السعودي من ثغرة أمنية خطيرة في منتجات "آبل"



آبل آبل

حذر المركز الإرشادي للأمن السيبراني السعودي، المواطنين بضرورة تحديث منتجات آبل لوجود ثغرة أمنية وهجمات إلكترونية.

وأفاد المركز - في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، اليوم السبت - بأن "شركة آبل أطلقت تحديثات عدة لمعالجة العديد من الثغرات في منتجاتها، موصية بإجراء تحديث للمنتجات المتأثرة"، مضيفا أن "المهاجم يستطيع استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية؛ لذلك من الضروري التحديث".

وكانت شركة آبل قد حثت مستخدميها على تحديث أجهزتهم بعد أن كشفت عن ثغرات أمنية خطيرة بأجهزة "آيفون، ايباد، وماك" والتي من المحتمل أن تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة عليها.



