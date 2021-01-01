تظهر بعد عشرين عاماً من كوينجسيج CC8S خليفتها الروحية CC850

كانت كوينجسيج CC8S السيارة فائقة الأداء الأولى من الشركة قبل عشرين عاماً، وقد حصلت للتو على خليفة روحية لها باسم CC850.
بشكل ما، فإن السيارة تعتمد على هندسة شقيقتها يسكو، ولكنها في نفس الوقت تحصل على الكثير من المزات الفريدة والخاصة بها فقد صممت كوينجسيج CC850 أسلوب مشابه لشقيقتها CC8S الأصلية، ويشير الرقم 50 في اسم السيارة إلى أن الشركة ستنتج 50 نسخة فقط.
قد تكون الميزة الأبرز والأكثر إثارة في السيارة حصولها على ناقل حركة مؤتمت مع عصا نقل يدوية بالكامل، وبما أن السيارة تأتي في شريحة من السيارات باهظة الثمن حيث لم يسبق مشاهدة أي سيارة منافسة بهذه الميزة فسوف تكون فريدة. وبطبيعة الحال تقول كوينجسيج أن CC850 هي أسرع سيارة في العالم بناقل حركة يدوي.
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