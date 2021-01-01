أستون مارتن V12 فانتج رودستر وبيع جميع نسخها الـ249



أستون مارتن V12 أستون مارتن V12

كشفت أستون مارتن عن سيارتها الإنتاجية V12 فانتج رودستر بإنتاج محدود بـ249 نسخة.



تستمد السيارة تصميمها من V12 فانتج كوبيه مع إزالة السقف، وحصلت على بعض اللمسات الخاصة بها مثل مخرج العادم الوسطي، وبما أنها سيارة مكشوفة فقد زاد وزنها بسبب ضرورة دعم الهيكل لتعزيز صلابته، وبسبب وزن محركات السقف القابل للطي.



تحصل أستون مارتن V12 فانتج رودستر على محرك V12 ثنائي التوربو سعة 5.2 لتر مماثل لشقيقتها DB11 وDBS سوبرليجيرا، وينتج قوة 690 حصان و753 نيوتن-متر تذهب للمحور الخلفي من خلال ناقل حركة أوتوماتي من 7 سرعات.

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قالت الشركة أن جميع النسخ الـ249 من السيارة قد بيعت بالفعل، وأكدت أن معظم العملاء طلبوا تخصيص سياراتهم من قسم Q للطلبات الخاصة، وشملت الخيارات المقدمة لهم رسومات خارجية عالية وطلاء متغير اللون بحسب الإضاءة.