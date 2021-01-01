أستون مارتن V12 فانتج رودستر وبيع جميع نسخها الـ249

آخر الأخبارأخبار السيارات › أستون مارتن V12 فانتج رودستر وبيع جميع نسخها الـ249

صورة الخبر: أستون مارتن V12
أستون مارتن V12

كشفت أستون مارتن عن سيارتها الإنتاجية V12 فانتج رودستر بإنتاج محدود بـ249 نسخة.

تستمد السيارة تصميمها من V12 فانتج كوبيه مع إزالة السقف، وحصلت على بعض اللمسات الخاصة بها مثل مخرج العادم الوسطي، وبما أنها سيارة مكشوفة فقد زاد وزنها بسبب ضرورة دعم الهيكل لتعزيز صلابته، وبسبب وزن محركات السقف القابل للطي.

تحصل أستون مارتن V12 فانتج رودستر على محرك V12 ثنائي التوربو سعة 5.2 لتر مماثل لشقيقتها DB11 وDBS سوبرليجيرا، وينتج قوة 690 حصان و753 نيوتن-متر تذهب للمحور الخلفي من خلال ناقل حركة أوتوماتي من 7 سرعات.

قالت الشركة أن جميع النسخ الـ249 من السيارة قد بيعت بالفعل، وأكدت أن معظم العملاء طلبوا تخصيص سياراتهم من قسم Q للطلبات الخاصة، وشملت الخيارات المقدمة لهم رسومات خارجية عالية وطلاء متغير اللون بحسب الإضاءة.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أستون مارتن V12 فانتج رودستر وبيع جميع نسخها الـ249

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89085

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager