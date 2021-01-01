بالفيديو : نتيجة سوبارو أوتباك 2022 في اختبارات الأمان الأمريكية



سوبارو أوتباك سوبارو أوتباك

في اختبارات الأمان الأمريكية التي يجريها معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة (IIHS)، استطاع موديل 2022 من سيارة سوبارو أوتباك أن يحصل على أعلى تقييم من المعهد وهو تقييم Top Safety Pick+، حيث كانت نتائج السيارة كالتالي في هذه الاختبارات:



- تقييم جيد في اختبارات الاصطدامات الأمامية من جانب السائق.



- تقييم جيد في اختبارات الاصطدامات الأمامية من جانب الراكب الأمامي.

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- تقييم جيد في اختبار قوة تحمل سقف السيارة.- تقييم جيد في اختبار قوة أحزمة الأمان ومخادع الرأس.- تقييم جيد في اختبار الأنظمة التكنولوجية الخاصة بتفادي الاصطدامات الأمامية مع السيارات الأخرى أو المارة (أنظمة أساسية واختيارية بالسيارة).- تقييم جيد في اختبار نظام تنبيه ربط أحزمة الأمان.- تقييم جيد في اختبار سهولة استخدام أحزمة الأمان الخاصة بمقاعد الأطفال.ويعتبر هذا التقييم رائع بالنسبة لهذه السيارة، ويعكس مدى اهتمام الشركة الأمريكية لحصول هذا الموديل من السيارة على تقييم عالي من المعهد الأمريكي الشهير في اختبارات الأمان للسيارات.شاهد الفيديو: