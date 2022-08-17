سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 21 أغسطس 2022



سعر الذهب سعر الذهب

بدأ سعر الذهب في مصر، تعاملات اليوم الأحد 21-8-2022، على الانخفاض الذي سجله في نهاية تداولات أمس السبت.



وسجلت أسعار الذهب اليوم نفس الأسعار النهائية ليوم أمس.



وقد شهد الذهب انخفاضًا طفيفًا بين الأعيرة، على مدار يوم السبت بإجمالي تراجع 2 جنيه لعيار 21، وبقيمة 2.2 جنيه لعيار 24، وحوالي 1.8 جنيه لعيار 18.

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أسعار الذهب الآنسجل عيار 21 في محلات الذهب 1077 جنيهًا للشراء، مقابل 1067 جنيهًا للبيع، وعيار 24 سعر 1230.8 جنيه للشراء، مقابل 1219 جنيهًا للبيع.ونقص عيار 18 في المحلات، حيث سجل 923 جنيهًا للشراء، مقابل 918.2 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 720 جنيهًا للشراء، مقابل 712 جنيهًا للبيع.سعر جنيه الذهبسجل سعر جنيه الذهب اليوم، 8616 جنيها، بعد تراجعه 16 جنيهًا على مدار يوم السبت في سوق الصاغة، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب في الدول العربية اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، استقرت في تداولاتها متأثرةً بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية للذهب.سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 206.37 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 189.17 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 180.57 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 154.78 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 120.38 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.30 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 15.86 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.14 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 12.97 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.09 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 210.87 ريالسعر الذهب عيار 22 سجل 193.30 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 184.51 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 158.15 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 123.01 ريال