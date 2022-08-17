أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم السبت 21-8-2021

استقرت مستويات أسعار العملات اليوم السبت 21- 8-2021، مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتشمل كل من الدولار والريال السعودي واليورو الأوروبي، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية على أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري
جاءت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، وفيما يخص اليورو الأوروبي سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه، 18.33 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وعرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
أسعار العملات في شركات الصرافة
وفي بداية التعاملات وصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، من ناحية أخرى بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
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