تسجل الأسهم الأميركية أول خسائر أسبوعية في شهر

تراجعت الأسهم الأمريكية أمس الجمعة، في نهاية تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع واسعة النطاق قادتها الشركات الكبرى مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية في حين تكبد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خسارة أسبوعية بعد سلسلة مكاسب امتدت لأربعة أسابيع.
وتراجعت أسهم كل من أمازون وأبل وميكروسوفت وكانت من أكبر عوامل التراجع على مؤشري "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك". وتتأثر أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالنمو سلبا بفعل ارتفاع أسعار الفائدة حيث تعتمد تقديرات قيمتها بشكل كبير على التدفقات النقدية الآجلة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إذ بلغت سندات الخزانة المعيارية لأَجل عشر سنوات ثلاثة بالمئة تقريبا بعد أن أعلنت ألمانيا عن زيادات قياسية في أسعار المنتجين الشهرية.
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