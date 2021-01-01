دراسة تحدد المحتوى الغذائي لـ8 آلاف نوع من الطعام

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نصائح النظام الغذائي الصحي مختلفة وكثيرة وقد تكون في بعض الأحيان متناقضة فما هو صحي اليوم يمكن أن يكون غدًا له آثار جانبية مؤثرة بشكل سلبي على الصحة ما يدفع الخبراء بالنصح لضرورة التخلي عنها كما حدث مع الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين التي حصلت على مكانة مميزة بين الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن وبعدها توصل العلماء إلى آثارها السلبية على ارتفاع نسبة الكوليسترول والتسبب في العديد من الأمراض الناتجة عن زيادة نسبة الدهون.



وبسبب هذه الحيرة ابتكر باحثون من جامعة بوسطن بأمريكا "بوصلة الطعام" ذلك النظام الأكثر شمولا المصمم لتقييم ما تأكله ليكون الدليل النهائي حيث قضى الباحثون 3 سنوات في دراسة أكثر من 8 آلاف نوع من الأطعمة والمشروبات وذلك لتصنيفها وفق 54 سمة مختلفة يتم بناء عليها منح كل نوع من الطعام درجة بين 1 و 100 وكلما زادت الدرجة كان الطعام أكثر صحة بحسب موقع " ديلي ميل".



وأشار باحثون الدراسة إلى أنه يفضل تشجيع تناول الأطعمة التي تتراوح درجاتها بين 70 و100 مثل البقوليات والمكسرات والبذور والفاكهة والخضروات بجميع أنواعها ومن أبرز الأطعمة التي حصلت على أعلى الدرجات الأفوكادو والبروكلي وعصير الكرفس وسمك السلمون والجرجير والفاصوليا الحمراء والكريز.

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كما يفضل تناول الأطعمة التي تتراوح درجاتها بين 31 و69 باعتدال مثل البطاطا التي تحتوي على فيتامين أ وبوتاسيوم وتعد من الأطعمة منخفضة الصوديوم والبرغل الذي يحتوي على ألياف وبروتين كما ينصح بتجنب تناول الطعام درجته أقل من 30 مثل الوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات الغازية والخبز الأبيض.