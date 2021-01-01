يغرقان طياران في نوم عميق وإنذار الطائرة انقذ الركاب من كارثة

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في حادثة مرعبة على ارتفاع 37 ألف قدم، غلب النوم طياران من الخطوط الجوية الإثيوبية أثناء رحلة عودتهما من مطار ‎الخرطوم إلى ‎أديس أبابا، لدرجة انهما لم يستجيبا لكل النداءات التي وصلت إلى قمرة القيادة منبرج المراقبة الجوية في مطار اديس أبابا.

ودخلت طائرة ركاب من أجواء اديس بابا لاحظ موظفو برج المراقبة عدم استجابة قائد الطائرة ومساعده إلى أي من التوجيهات الواردة من البرج، حسب ما نقلت صحيفة «السوداني» الرسمية، عن موقع.

وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة فشلت كل محاولات التواصل مع قائد الطائرة التي كان عليها ان تستعد للهبوط، في اللحظات الأخيرة استطاع نظام ‎الطيار الآلي إيقاظهما بعد إطلق إنذارا أيقظ الطيارين من نومهما العميق على ارتفاع 37 ألف قدم، لتهبط الطائرة بسلام.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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