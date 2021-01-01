يهبط طيار شاب في بريطانيا بعد جولة حول العالم في رقم قياسي

هبط طيار "17 عاما" في اسكتلندا في محاولة حازت على رقم قياسي، حيث أصبح أصغر شخص يطير منفردا حول العالم .
وبدأ "ماك راثرفورد" من العاصمة البلغارية "صوفيا" في 23 مارس الماضي وحلق إلى إيطاليا واليونان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".
وحلق منذ ذلك الحين حول العالم ليواجه عواصف ترابية في السودان وحرارة شديد في دبي، وإغلاق مطارات في الهند، والعديد من المشكلات التقنية.
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