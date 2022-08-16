أسعار الذهب .. عيار 21 يسجل 1078 جنيهًا

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أسعار الذهب


شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1747 دولارًا، ليسجل الذهب أول خسارة أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بنسبة بلغت 2.9 % ، وأسهم في ذلك ارتفاع أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يرتبط الذهب معهم بعلاقة عكسية، بجانب ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ نسبي لنمو معدلات التضخم.



قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل عيار 21 مستوى 1078 جنيهًا، وذلك بعد موجة من التراجع بالسوق المحلي بلغت نحو 14 جنيًها مع نهاية الأسبوع، بعدما لامس مستوى 1092 جنيهًا.



أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1232 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 924 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 719 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8624 جنيهًا.

وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري قد اتخذت قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 % وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%.

المصدر: elbalad

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