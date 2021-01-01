الرئيس الأوكراني يؤكد معرفته بالهجوم الروسي على بلاده قبل وقوعه

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأنه حجب معلومات عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول اقتراب الهجوم الروسي على بلاده لتجنب الذعر على نطاق واسع.
كما اعترف الرئيس الأوكراني بأنه لم يبلغ شعبه بقرب غزو روسي، أو على الأقل التقليل من تأثيره، وبرر ذلك للصحيفة الأمريكية اليومية قائلاً: "إذا كنا قد نشرنا الفوضى بين السكان قبل الهجوم، لكان الروس قد التهمونا".
وأضاف أنه كان يخشى حدوث ذعر عام وهروب جماعي من البلاد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!