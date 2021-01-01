الرئيس الأوكراني يؤكد معرفته بالهجوم الروسي على بلاده قبل وقوعه

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الرئيس الأوكراني

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأنه حجب معلومات عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول اقتراب الهجوم الروسي على بلاده لتجنب الذعر على نطاق واسع.

كما اعترف الرئيس الأوكراني بأنه لم يبلغ شعبه بقرب غزو روسي، أو على الأقل التقليل من تأثيره، وبرر ذلك للصحيفة الأمريكية اليومية قائلاً: "إذا كنا قد نشرنا الفوضى بين السكان قبل الهجوم، لكان الروس قد التهمونا".

وأضاف أنه كان يخشى حدوث ذعر عام وهروب جماعي من البلاد.

من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، أن استعادة الأمن بشكل كامل في محطة "زاباروجيا" للطاقة النووية يمكن أن يبدأ عقب مباشرة البعثة الأممية عملها.

وحذر زيلنسكي - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - من عدم وجود تعليمات في أي محطة للطاقة النووية في العالم تنص على إجراء يتبع إذا حولت دولة محطة للطاقة النووية إلى هدف.

المصدر: واشنطن بوست

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