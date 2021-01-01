أخصائي الأسنان يشرح .. أسباب التهاب اللثة وكيفية الوقاية منه؟

كشف الدكتور غينادي شارغوردسكوي، أخصائي طب وجراحة الأسنان، أسباب التهاب اللثة وكيف يمكن الوقاية منه، وهل تنفع النصائح المنشورة في الانترنت؟
ويشير الأخصائي في برنامج تلفزيوني، إلى أن السبب الأول لالتهاب اللثة هو سوء النظافة وتنظيف الأسنان بصورة خاصة. ولكن هناك أسبابا أخرى، أكثر خطورة لأمراض تجويف الفم: تنكس دواعم السن، التهاب اللثة، سوء إطباق الأسنان، والترسبات الجيرية. لذلك يجب مراجعة طبيب الأسنان على الأقل 1-2 مرة في السنة لتنظيف الأسنان وفحصها.
ويضيف، من علامات أمراض اللثة، رائحة كريهة من الفم، نزف الدم عند تنظيف الأسنان وعدم ثباتها.
ويشير، إلى أن التهاب اللثة من المشكلات المنتشرة، حتى أنه في شبكة الانترنت نصائح كثيرة لكيفية التحكم بالنزيف والأعراض الأخرى. ولكن ليست جميعها مفيدة وآمنة.
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