طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت



عجينة الطعمية عجينة الطعمية



الطعمية من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص بالأخص في وجبة الفطار، فهي من الأطعمة التي تتمتع بمذاق شهي مختلف، بالإضافة إلى أنها تتمتع ببعض الفوائد الصحية، ولكن لا يجب الإفراط في تناولها، بالأخص المقلية.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل بمذاق أفضل من المحلات.





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مقادير عجينة الطعميةكيلو فول مدشوش2 بصل مكعبات4 فص ثوم صحيححزمة شبت مفرومحزمة كزبرة مفرومةحزمة كرات بلدى مقطع2 عود بصل أخضر مقطعربع كوب ماءنصف ملعقة صغيرة بيكنج صوداكزبرة جافةملحفلفل أسود- الحشوةجبنة كريمي مربعاتهريسة شطة-للوجهسمسم محمصكزبرة جافة مجروشةزيت للقليطريقة تحضير عجينة الطعميةفي الكبة نضع الفول المدشوش (يكون منقوعا قبلها بليلة أو لمدة 6 ساعات على الأقل) ونضربه جيدا ثم نضيف البصل المكعبات والكزبرة والكرات والشبت والثوم والبصل الاخضر ونضربهم مرة أخرى حتي يصبح الخليط واحدا وسهل التشكيل وناعما.ثم نضيف البيكنج صودا والتوابل ونضيف معها القليل من الماء (إذا احتاجت) ونخلط جيداً حتى تتكون عجينة الطعمية، ثم نضعها في بولة ونعجنها باليد جيداً ثم نشكلها على شكل أقراص ونضع على الوجه سمسم وكزبرة جافة ونقليها في زيت غزير ساخن وتقدم بالهنا والشفا.* يمكن حشوها بالهريسة الحارة أو الجبنة الكريمى حسب الرغبة.