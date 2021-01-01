طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت

عجينة الطعمية
الطعمية من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص بالأخص في وجبة الفطار، فهي من الأطعمة التي تتمتع بمذاق شهي مختلف، بالإضافة إلى أنها تتمتع ببعض الفوائد الصحية، ولكن لا يجب الإفراط في تناولها، بالأخص المقلية.
قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل بمذاق أفضل من المحلات.
مقادير عجينة الطعمية
كيلو فول مدشوش
2 بصل مكعبات
4 فص ثوم صحيح
حزمة شبت مفروم
حزمة كزبرة مفرومة
حزمة كرات بلدى مقطع
2 عود بصل أخضر مقطع
ربع كوب ماء
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
كزبرة جافة
ملح
فلفل أسود
- الحشوة
جبنة كريمي مربعات
هريسة شطة
-للوجه
سمسم محمص
كزبرة جافة مجروشة
زيت للقلي
طريقة تحضير عجينة الطعمية
في الكبة نضع الفول المدشوش (يكون منقوعا قبلها بليلة أو لمدة 6 ساعات على الأقل) ونضربه جيدا ثم نضيف البصل المكعبات والكزبرة والكرات والشبت والثوم والبصل الاخضر ونضربهم مرة أخرى حتي يصبح الخليط واحدا وسهل التشكيل وناعما.
ثم نضيف البيكنج صودا والتوابل ونضيف معها القليل من الماء (إذا احتاجت) ونخلط جيداً حتى تتكون عجينة الطعمية، ثم نضعها في بولة ونعجنها باليد جيداً ثم نشكلها على شكل أقراص ونضع على الوجه سمسم وكزبرة جافة ونقليها في زيت غزير ساخن وتقدم بالهنا والشفا.
* يمكن حشوها بالهريسة الحارة أو الجبنة الكريمى حسب الرغبة.
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