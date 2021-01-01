البقع الحمراء في العين مؤشر للإصابة بـ مرض خطير



البقع الحمراء في العين البقع الحمراء في العين

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تكون فيها قوة الدم على جدران الشرايين مرتفعة للغاية، ومن الضروري مراقبة ضغط الدم المرتفع لأنه يضع ضغطًا على أعضاء الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.



من أخطر الأمور المتعلقة بـ ارتفاع ضغط الدم أنك قد لا تعلم أنك مصاب به، هذا لأنه نادرًا ما تظهر عليه أي أعراض، حتى تصبح الحالة شديدة جدًا، وأفضل طريقة للتعرف على ارتفاع ضغط الدم هي مراقبته بانتظام، يمكنك أيضا التحقق من ذلك في المنزل.



إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا جدًا، فقد تكون هناك أعراض معينة يجب البحث عنها وفحصها من قبل الطبيب.

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قد تكون البقع الحمراء في مقدمة عينيك علامة على ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يكون سببها تمزق الأوعية الدموية، ومن الأفضل فحص عينيك خاصةً إذا ظلت حمراء لبعض الوقت.يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى مضاعفات في الرؤية، حيث يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، حيث تتكاثف جدران الأوعية الدموية وتحد من تدفق الدم، ويمكن أيضًا أن تتورم شبكية العين ويمكن أن تتسرب الأوعية الدموية.أعراض أخرى لارتفاع ضغط الدمبصرف النظر عن العلامات الموجودة في العين، تشمل الأعراض الأخرى لارتفاع ضغط الدم ما يلي:ألم صدرصعوبة في التنفسدم في البولقصف صدرك أو رقبتك أو أذنيكصداع شديدالرعافإعياءعوامل الخطرمن المهم معرفة العوامل التي يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.إذا كان لديك أي من هذه، فحاول اتخاذ تدابير احترازية وفقًا لذلك لمنع ارتفاع ضغط الدم في المقام الأول.إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو لا تمارس تمارين كافية، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أن تناول الكثير من الملح وعدم تناول ما يكفي من الفاكهة والخضراوات يعرضك للخطر.تشمل عوامل الخطر الأخرى شرب الكثير من الكحول أو القهوة والتدخين، إن التقدم في السن مثل أن تكون أكثر من 65 عامًا ولديك تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم، يعني أنه يجب عليك اتخاذ تدابير وقائية لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو النوم المضطرب قد يعرضك أيضًا للخطر.قياس ضغط الدميُقاس ضغط الدم برقمين؛ الضغط الانقباضي، وهو الرقم الأعلى، والضغط الانبساطي، وهو الرقم الأقل.يؤخذ ارتفاع ضغط الدم في الاعتبار عندما تكون قراءاتك 140/90 ملم زئبقي أو أعلى، أو إذا كان عمرك يزيد على 80 عامًا، فإن 150/90 مم زئبق أو أعلى يعتبر ضغط دم مرتفعًا جدًا.من المهم ملاحظة أن ضغط الدم المثالي عادة ما يتراوح بين 90 / 60mmHg و120 / 80mmHg، حافظ على فحص منتظم لمستويات ضغط الدم لديك واتخذ الخطوات اللازمة للبقاء في النطاق المثالي.نصائح لتقليل ضغط الدم المرتفعفيما يلي بعض النصائح لتعديل نمط الحياة الصحي والعملية لتقليل مستويات ضغط الدم المرتفع لديك لتصبح أكثر صحة:قلل من كمية الملح التي تتناولها.اتبع نظاما غذائيا صحيا يتكون من أطعمة طبيعية ومحلية وموسمية.توقف أو قلل من استهلاك الكحول.فقدان الوزن إذا كنت بدينا.تذكر أن تمارس الرياضة كل يوم.قلل من استهلاك الكافيين.الإقلاع عن التدخين.