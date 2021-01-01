عروض جديدة علي تويوتا كامري 2022 في السعودية



تويوتا كامري تويوتا كامري



أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية اليابانية تويوتا ، عن عروض تمويلية جديد على السيارة طراز كامري موديل 2022 من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع أرجاء المملكة.



وأضافت شركة عبداللطيف جميل وكيل تويوتا ، ومن خلال شركة التمويل الخاصة بها ، ان العرض على تويوتا كامري 2022 ، يشمل فئاتها المحتلفة داخل اسواق المملكة العربية السعودية .



وأوضح وكيل تويوتا ان عرض تويوتا كامري فئة ال اي أساسي 2.5 ، يبدء بالدفعات الشهرية بسعر 1,753 ريال سعودي ، و بدون دفعة أولى ، و بدون كفيل ، و بسدد بيسر وسهولة من خلال سداد ، بالاضافة الى فترة السداد تصل الى 60 شهر .

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اما عن عرض تويوتا للسيارة فئة كامري ال اي 2.5 ، يبدء بالدفعات الشهرية 1,818 ريال سعودي ، و بدون دفعة أولى ، و بدون كفيل ، وتسديد بيسر وسهولة من خلال سداد، مع فترة السداد تصل الى 60 شهر، بالاضافة الى عرض ويوتا كامري فئة ال اي مطور 2.5 هجينة ، والذى يبدء بالدفعات الشهرية 1,828 ريال سعودي ، و بدون دفعة أولى ، و بدون كفيل ، وتسديد بيسر وسهولة من خلال سداد ، مع فترة السداد تصل الى 60 شهر .اما عن الشروط الخاصة بالعروض السارية حتى 31 أغسطس ، و الايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة ، و حسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة، و هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد ، و بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري ، و بدون كفيل عند تطابق الشروط ، و إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة ، و الأسعار قابلة للتغير في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل .والجدير بالذكر ان السيارة تويوتا كامري ، تاتى بعدد من خيارات المحرك ، اولها محرك بنزين 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 17.9 أو 18.3 كم/لتر حسب الفئة.بالاضافة الى محرك بنزين هايبرد 4 اسطوانات سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 215 حصان وعزم دوران 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، ويتمتع بكفاءة استهلاك وقود 26 كم/لتر ، و محرك بنزين 6 أسطوانات V6 سعة 3.5 لتر، ينتج قوة 297 حصان وعزم دوران 356 نيوتن متر، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 14.2 كم/لتر.واخيرا اسعار تويوتا كامري موديل 2022 بالمملكة العربية السعودية1- أسعار تويوتا كامري مع محرك 204 حصان- فئة LE STD بسعر 98,900 ريال سعودي.- فئة LE بسعر 102,580 ريال سعودي.- فئة GLE بسعر 112,240 ريال سعودي.- فئة GLE-X بسعر 128,455 ريال سعودي.- فئة SE بسعر 117,530 ريال سعودي.تويوتا كامري2- أسعار تويوتا كامري V6 بقوة 297 حصان- فئة GRANDE V6 بسعر 146,280 ريال سعودي.- فئة SE V6 بسعر 133,975 ريال سعودي.3- أسعار تويوتا كامري هايبرد بمحرك 215 حصان- فئة HEV LE بسعر 103,155 ريال سعودي.- فئة HEV GLE بسعر 114,655 ريال سعودي.- فئة HEV GLE-X بسعر 130,985 ريال سعودي.- فئة HEV GRANDE بسعر 146,855 ريال سعودي.- فئة HEV LUMIERE بسعر 152,950 ريال سعودي.