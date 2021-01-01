تفاصيل .. الأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة



إدارة الأهلي إدارة الأهلي



اقتربت إدارة الأهلي من حسم التعاقد مع مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي خلال الساعات القليلة المقبلة.



وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد إن هناك مفاوضات مكثفة بين الأهلي وإدارة إنبي قاربت علي الانتهاء خاصة في ظل العلاقات الجيدة بين الناديين



وأضاف :" مصطفى شلبي أقترب بشدة من الانضمام للنادي الأهلي وتبقي فقط بعض الرتوش الأخيرة لحسم الصفقة فعلياً".

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