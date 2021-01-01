هاتف سامسونج بأقوى إمكانيات وأقل سعر في مصر



هاتف سامسونج Galaxy A32 هاتف سامسونج Galaxy A32





تعمل العلامة التجارية سامسونج Samsung على إرضاء جميع الفئات بأسعار مرتفعة ومناسبة ومنخفضة، ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A32 ضمن أكثر هواتف الفئة المتوسطة بالسعر ويلقى إقبالاً بالسوق المصري لتمتعه بالعنصرين اللذين يجذبان قطاعات شرائية أكبر من السوق وهو عنصر السعر المعقول مع عنصر الإمكانيات والمواصفات المناسبة والجيدة جداً لموبايل من هواتف الفئة المتوسطة.



سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A32



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لعل ما يميز هاتف سامسونج Galaxy A32 أنه ينطلق بشاشة جاءت بتصميم رائع يأخذ شكل حرف U والشاشة للهاتف من نوع أنفنيتي، وجاءت شاشة الهاتف بقياس 6.4 بوصة وإن كان المقاس مناسبا، إلا أن البعض كان يرى أن الشاشة كان من المفضل أن يتسع حجمها قليلاُ، وتأتي من نوع Super AMOLED، بجودة FHD مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز.اشتريه ومش هتندم..هاتف سامسونج بأقوى إمكانيات وأقل سعر في مصربالنسبة للتصوير، يقدم هاتف سامسونج Galaxy A32 كاميرا خلفية ذات تقنية وتكنولوجيا رباعية الأداء، وتأتي دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة ultrawide دقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، بجانب مستشعر عمق بدقة 5 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا الهاتف الأمامية بفتحة عدسة 2.2 بوصة ودقة 20 ميجا بكسل، فهو مناسب جدا لالتقاط أفضل الصور.يعمل هاتف سامسونج Galaxy A32 بمعالج ثماني النواة، من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، نوع هيليو G80 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.اشتريه ومش هتندم..هاتف سامسونج بأقوى إمكانيات وأقل سعر في مصرأما بطارية هاتف سامسونج Galaxy A32 فتأتي بقوة 5000 مللي أمبير بالساعة، مع شحن سريع بقوة 15 وات.ويبلغ سعر هاتف سامسونج المميز بكل هذه المواصفات المميزة بحوالي 6000 جنيه في الأسواق المصرية.