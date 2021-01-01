تفاصيل .. الأرصاد تفجر مفاجأة حول موعد انكسار الموجة الحارة .. فيديو

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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، قائلة إنه من المتوقع اليوم أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، منوهة أن درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ 39 و40 درجة مئوية وذلك لارتفاع نسب الرطوبة.



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية " الأولى المصرية"، أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب مناطق الجمهورية، أما الأجواء في السواحل الشمالية حارة رطبة في فترات النهار.





الرطوبة تتجاوز الـ 95%

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وتابعت "غانم" أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 95% في السواحل الشمالية، لافتةً الأجواء خلال فترة الليل مائلة للحرارة رطبة على أغلب مناطق الجمهورية.ولفتت إلى أنه نظرًا لوجود هدوء في سرعات الرياح ستتكون شبورة مائية على الطرق السريعة والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الساعات المتأخرة من الليل و ساعات الصباح الباكر وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.سحب رعدية وفرص لسقوط أمطار خفيفةونوهت بأن اليوم متوقع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والعالية، والتي أحيانًا تكون سحب رعدية على مناطق حلايب وشلاتين، متابعة أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة في كلا المدينتين.موعد انكسار الموجة الحارةوأكدت أهمية عدم التعرض لأشعة الشمس في وقت الظهيرة وارتداء الملابس القطنية الفاتحة وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، مشيرةً إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا في نسب الرطوبة، حيث من المتوقع أن يستمر خلال الأسبوع الجاري، ومن الممكن أن يستمر لنهاية شهر أغسطس ومتوقع أيضًا ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع بمعدل درجتين عن الأسبوع الماضي.