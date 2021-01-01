ضبط مصور أسئلة العربي في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة



امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، من تتبع الصور المتداولة لأسئلة امتحان الدور الثاني لعربي الثانوية العامة والوصول لمكان و هوية مصورها.



وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم إنه تم تحرير محضر بالواقعة ، للتعامل مع مصور الامتحان المتسبب في ارساله لجروبات الغش على تليجرام بعقوبات قانون مكافحة الغش.



وتشهد جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص إسئلة واجابات امتحان مادة اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

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جاء ذلك بعد مرور نصف ساعة من توزيع امتحان اللغة العربية داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 الذي بدأ في التاسعة صباحا.ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية في أول ايام امتحانات الدور الثاني للثانوية التامة 2022.ووفقا لجدول امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2022 يستمر زمن امتحان اللغة العربية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.ويؤدي الطلاب اليوم ايضا امتحان الدور الثاني في مادة التربية الدينية من 12:30 ظهرا حتى الثانية ظهراً.وشددت وزارة التربية والتعليم على منع حيازة الموبايل في اللجان واستمرار إجراءات مكافحة الغش الالكتروني ومعاقبة الغشاشين تماما مثلما حدث في امتحانات الدور الأول.وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجدي، أنه فيما يتعلق بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، فسوف يتم الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، مشددا على أنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لن يتم البدء في تقدير أوراق إجابة "البابل شيت" الخاصة بالدور الثاني إلا بعد العرض على لجنة مشكلة من مدير عام تنمية المادة وموجهي عموم المادة وبرئاسة نائب رئيس عام الامتحان وتقديم تقرير مفصل عقب امتحان كل مادة عن نموذج الإجابة ومقترح تعديله إن وجد والأسباب العلمية والفنية التي أدت إلى هذا التعديل.