طائرة إثيوبية تثير الرعب في مطار أديس أبابا



طائرة إثيوبية طائرة إثيوبية

تسببت طائرة إثيوبية في حالة من الهلع بمطار أديس أبابا، وذلك عقب عبورها مدرج الهبوط، ليتبين لاحقا أن سبب هذا الخطأ هو نوم الطيارين.



ووفقا لتقرير موقع "أفييشن هيرالد" لأخبار الطيران: فإن طيارين استغرقا في النوم وتجاوزا مدرج الهبوط خلال رحلة من السودان إلى إثيوبيا يوم الاثنين الماضي.



وقالت التقرير إن هذه الواقعة حدثت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737-800 كانت في طريقها من العاصمة السودانية الخرطوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "عندما نام الطياران واستمرت الطائرة في تجاوز مدرج الهبوط".

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وتشير البيانات إلى أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 37000 قدم باستخدام الطيار الآلي، عندما فشلت في الهبوط في مطار أديس آبابا بولي الدولي.ولم يتمكن برج مراقبة الحركة الجوية من الوصول إلى الطاقم على الرغم من قيامه بعدة محاولات للاتصال. بعدها تم إطلاق إنذار عندما تجاوزت الطائرة المدرج واستمرت بالتحليق فوق المطار.بعد ذلك عادت الطائرة وبدأت في عملية الهبوط، وهبطت بسلام بعد حوالي 25 دقيقة.ومن جانبها، قال الخطوط الجوية الإثيوبية في بيان: "لقد تلقينا تقريرًا يشير إلى أن الرحلة الإثيوبية في طريقها من الخرطوم إلى أديس آبابا فقدت الاتصال مؤقتًا مع برج مراقبة الحركة الجوية في أديس آبابا في 15 أغسطس 2022".وأضافت: "هبطت الطائرة بسلام في وقت لاحق بعد استعادة الاتصال، وتم إيقاف الطاقم عن العمل، لإجراء مزيد من التحقيق".وتابعت: "سيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة بناء على نتيجة التحقيق. كانت السلامة دائمًا وستظلّ على رأس أولوياتنا".