أمير مرتضى: نريد حسم الدوري أمام الاتحاد



أمير مرتضى أمير مرتضى

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف على فريق كرة القدم بنادي الزمالك على رغبته في حسم لقب الدوري أمام الاتحاد السكندري في الجولة 32 من المسابقة.



وفاز الزمالك على فاركو في الجولة 31 من الدوري بهدف دون رد، ليصبح على بُعد خطوة واحدة من حسم اللقب الرابع عشر في تاريخه.



وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "مشوار طويل بدأ بموسم غير منتظم والأمور كانت صعبة وتخطينا المشاكل وأصبحنا على بُعد خطوة واحدة من لقب الدوري، ونأمل حسمه في المباراة المقبلة، واللاعبون لديهم الرغبة في الفوز ويحافظون على المكسب حتى لو تراجع الأداء، ولو لم نوفق في مباراة يلعب الجميع بروح من أجل الفوز".

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وأضاف "الإدارة لها دور كبير في النجاحات التي يحققها الفريق، وقبل ذلك الجمهور شعرنا اليوم كأننا في القاهرة يسافرون خلف الفريق بكثافة في الجونة والمحلة والإسكندرية ومؤثرين وأشكرهم طبعا وأريد أن أتوج مجهود الجميع بحصد اللقب للموسم الثاني تواليا".وأوضح "النجم في الفريق هو الفريق، وهذه هي الثقافة التي نعمل بها جميعا، الكل يقدم أقصى ما لديه ويعرف أدواره وهذه شخصية الفريق العام الحالي، هناك نظام وعدل يأتي بعدها التتويج".وعن الصفقات الجديدة أجاب قائلا: "سنعلن الصفقات بعد حسم الدوري، اقتربنا من إعلان كل شيء، يتبقى فقط 3 مباريات ونحتاج 3 نقاط من أجل حسم الدوري".وردا على إمكانية التتويج باللقب أمام الاتحاد في المباراة المقبلة قال: "لدينا حافز كبير أن نحتفل بلقب الدوري في هذه المباراة، وسنقدم ما علينا لننهي اللقاء مبكرا، ونحترم الاتحاد لكن سنركز في تلك المباراة أكثر من أي لقاء آخر".وواصل "نريد حسم الدوري مبكرا حتى نعطي اللاعبين فترة راحة وكلما أنهينا مبكرا سنحصل على راحة قبل بداية الموسم المقبل".وأتم "في النهاية الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية تغيرت، أشكر الجمهور الذي لم يتغير وهو الثابت الوحيد ولم نُوف هذا الجمهور حقه والقادم أفضل".