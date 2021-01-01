الحرب الأوكرانية.. إسقاط مسيّرة وقتلى بينهم أميركيون

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الحرب الأوكرانية.. إسقاط مسيّرة وقتلى بينهم أميركيون

صورة الخبر: إسقاط مسيّرة
إسقاط مسيّرة


أعلنت روسيا، يوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة على سطح مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، ومقتل 100 مسلح في خاركيف.

ووفق حاكم سيفاستوبول، فإن الطائرة المسيّرة التي تم إسقاطها، لم تتسبب بأي أضرار.

وقال الحاكم، إن وحدة المناوبة التابعة للدفاع الجوي للأسطول استهدفت المسيّرة التي كانت في مهمة لمهاجمة مقر الأسطول.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، مقتل 100 مسلح بينهم 20 أميركيا في ضربات جوية على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في خاركيف.

وكان مسؤول روسي، قد كشف يوم الجمعة، إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق إيفباتوريا غرب شبه جزيرة القرم.

وأكد مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف، عبر قناته على "تيليغرام"، إسقاط روسيا لهدف فوق إيفباتوريا، وفقما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن كريوتشكوف قوله: "من المفترض أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي. القرم محمية".
وكانت وسائل إعلام روسية قد تحدثت عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مضيق كيرتش، والذي يصل البحر الأسود ببحر آزوف، ويفصل شبه جزيرة القرم في الغرب عن شبه جزيرة تامان في الشرق.

المصدر: وكالات - أبوظبي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الحرب الأوكرانية.. إسقاط مسيّرة وقتلى بينهم أميركيون

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33072

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager